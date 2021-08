Cómo pedir que se pongan el cubreboca

Seguramente usted se ha enfrentado a la situación en que alguien que se encuentra muy cerca no usa el cubrebocas, o no trae o lo trae mal puesto. Por ejemplo, un cliente entra en su oficina con el cubre boca debajo de la barbilla o, alguien entra al ascensor y no lleva cubre boca; su compañero de trabajo se inclina junto a usted sobre su escritorio para charlar y cada vez que habla, se baja la prenda para hacerlo. Dado que algunas restricciones relacionadas con el COVID están cambiando y ya asisten más clientes a bares, restaurantes y eventos artísticos muchas personas se confían y enfrentan el desafío de la variante Delta sin usar de manera constante el cubre boca.

En el trabajo, los colegas pueden presentarse sin cubre boca por varios motivos. Es posible que simplemente hayan vuelto a los viejos hábitos y se hayan olvidado de las precauciones; quizá ignoren la política del uso de esta prenda en su empresa, o es posible que vean una recomendación de usar el cubre boca como eso, una simple recomendación y decidan en contra de ella, o incluso discrepan descaradamente de ella. Independientemente de su motivo para no usar el cubre boca, es posible que ellos mismos prefieran que quienes están a su alrededor si lo usen. Entonces, ¿qué debemos decir para animar a alguien a usar el cubre boca de modo que esta solicitud se satisfaga adecuadamente y no ofenda? Le doy tres sugerencias para lograrlo: Prepárese. No se puede negar que el uso de cubre boca no es agradable, esto hace que pedir a alguien que cumpla esta solicitud sea particularmente complicado y es extremadamente incómodo señalar a alguien cuando está haciendo algo que podría interpretarse como moralmente malo. Cuando nos encontramos en esta situación de necesitar hablar y enfrentarnos a alguien sobre su comportamiento, se nos dificulta seguir adelante. Piense lo que va a decir y la forma de expresarlo. A menudo dudamos en alzar la voz porque, en estos momentos, nos sentimos incómodos y nos esforzamos por encontrar las palabras correctas. Sin embargo, si sabe lo que va a decir de antemano, en lugar de tener que encontrar algo sobre la marcha, es mucho más fácil seguir adelante. Por lo tanto, invente algunos guiones que pueda usar en ese tipo de situaciones en el futuro y practíquelas mentalmente, o mejor aún, en voz alta. Pregunte de una manera que permita a la otra persona salvar la cara. La razón por la que este tipo de solicitudes son tan incómodas es que mencionar el comportamiento moral de alguien tiene el potencial de amenazar la imagen que muchos de nosotros tratamos de presentar al mundo de que somos buenas personas. También puede poner en peligro la necesidad fundamental de una persona de la aceptación social en particular y en público. La sensación de vergüenza que sigue a la solicitud es lo que puede llevar a alguien a reaccionar mal y a molestarse. Es por ello que una solicitud efectiva permite a la otra persona salvar la cara abordando estas dos preocupaciones: afirmar que no cree usted que la otra persona es mala persona y que no la está rechazando interpersonalmente. En esencia, lo que digamos debe transmitir -sin ofender-, la idea de que debemos usar el cubre boca. Una buena táctica es "No eres tú, soy yo", que indique que usted no sabe si ha estado expuesto a COVID y quiere proteger a la otra persona. "Mis hijos están en la guardería y no quiero enfermarte". O bien, podría utilizar la táctica común de negociación para indicar que usted obedece ordenes: "Mi gerente me llamaría la atención si no sigo estos protocolos" o "Estoy tratando de ser muy cauteloso porque mi padre tuvo la infección recientemente". El resultado de cada una de estas sugerencias es que permiten quitar cualquier juicio moral o culpa de la otra persona por presentarse sin máscara o por no usarla adecuadamente. Esto les permite salvar la cara fácilmente y seguirán su solicitud de ponerse adecuadamente su cubre boca. Sea directo. Si bien lo que digamos y la forma de hacerlo debería permitir que la otra parte guarde cara, debe equilibrarse con una solicitud clara y directa. Debido a que es tan incómodo enfrentarnos a alguien, nuestra solución suele ser solo insinuar lo que queremos que haga, en lugar de pedir clara y directamente lo que queremos. Sin embargo, una solicitud directa es mucho más eficaz para garantizar el cumplimiento de alguien. Es mucho más difícil para una persona rechazar una solicitud directa de que se ponga el cubre boca que fingir que no sabía ni entendió lo que se le pedía que hiciera. Este nuevo período de transición en el que las reglas parecen cambiar y varían de un lugar a otro, va a requerir que practiquemos un nuevo tipo de etiqueta: dejar claras las expectativas de una situación determinada, usar el cubre boca conservando al mismo tiempo una buena relación con todas las personas. Fuente: Vanessa Bohns. Cornell University. Harvard Business Review. www.degerencia .com/jmgc