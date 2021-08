El ex CD9 Alan Navarro lanza su primer EP con temas de su autoría

Tras la disolución de la banda CD9, Alan Navarro se ha lanzado en solitario con un primer EP que ha sido del agrado de sus fans.

Se trata de Meet Me On The Bleachers, un material de cuatro rolas que reflejan la actual esencia del cantante.

"Algo muy padre de este EP es que por fin saco temas míos, que yo compongo. Son historias referentes a mi vida y las hice esperando que la gente se pueda identificar conmigo y logremos conectar", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Alan comentó que durante su estadía en la citada agrupación, no lograba proyectar sus emociones personales ya que tanto él como sus excompañeros entonaban rolas ya escritas.

"Antes me topaba con limitantes. Estoy muy contento con esta etapa de mi vida porque puedo escoger la pizza del sabor que a mí me gusta y eso permite que la gente me conozca como soy, porque en el grupo tenía ciertos limitantes y factores que tenía que seguir y ahora puedo decir lo que yo pienso sin problema alguno".

El intérprete, celebró que Meet Me On The Bleachers debutó en los primeros sitios de popularidad en iTunes.

"Estoy emocionado porque las fans me están haciendo buenos comentarios del EP. El primer sencillo es The Bleachers, un tema que habla de ser tú mismo; Peligro, es una rola que dice que hay que hacer lo que te gusta sin importar nada más; Bondi Beach, es un tema romántico y Me encontré a tu mama, que es una melodía para dedicársela a ese ex que te dejó con el corazón roto", detalló.

Durante la charla vía zoom, Alan compartió que se inclinó por el pop porque es el género donde se siente a gusto.

"La verdad es que cuando comencé a planear este proyecto sabía que está la ola urbana, que está en tendencia; pero al final no me considero un artista urbano, siempre he escuchado pop así que decidí que si me iba a arriesgar lo haría con algo que me sintiera cómodo y sincero".

En ese sentido, comentó que algunas de sus influencias musicales provienen de Belanova o Depeche Mode.

"Fui un adolescente Belanova o Zoé. También he escuchado a Justin Bieber. Estaría padre hacer una colaboración con Belanova o Zoé", mencionó.

Por otro lado, Navarro informó que siempre estará agradecido con CD9 ya que su permanencia en el grupo lo hizo crecer a nivel personal y profesional.

"La banda me dejó muchas experiencias. Me hizo madurar de cierta forma muchas parte de mí que no tenía en mi vida; me quitó el pánico escénico, me enseñó a tomar mis clases de composición y gracias a eso puedo hacer todo lo que estoy realizando ahora".

El chico dio a conocer que ya está "ideando" cómo serán sus primeras presentaciones de solista.

"De momento no hay nada concreto, sin embargo, ya estoy viendo cómo ofrecer un show con medidas sanitarias. Espero lo pueda hacer a finales de este año o a inicios de 2022".

Alan Navarro dijo que extraña bastante a sus fans de la Comarca Lagunera. Recordó una ocasión que estuvieron en un conocido centro comercial.

"Me hace mucha falta sentir ese cariño de los fans. Espero ir a Torreón pronto porque sé que la voy a pasar increíble".