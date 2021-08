Buscará gubernatura de Coahuila en 2023

La morenista Miroslava Sánchez Galván manifestó su intención de contender por la gubernatura de Coahuila en el proceso electoral de 2023. Dice que es muy buen perfil tanto para Movimiento Regeneración Nacional como para Gobierno por lo que espera seguir trabajando para el proyecto desde la trinchera que se pueda.

"Yo les digo que me debería de llamar Miroslava 'modesta' Sánchez, yo creo que soy muy buen perfil. Esto (su trabajo legislativo en la Cámara de Diputados) a mí me ha dado mucha experiencia y yo creo que no hay que quedarse con las ganas, yo levanto la mano por supuesto para la gubernatura", expresó.

Señaló que en estos tiempos la mujer tiene que ir ocupando espacios en la vida política del país además de que en Coahuila, considera que su trayectoria es destacada.

"Dentro de las mujeres en Coahuila, mi trayectoria es buena, tengo una buena trayectoria de trabajo, de congruencia, de responsabilidad, de valores, y soy buena trabajando. Tengo muy claro cuál es la ruta, cuál es la dirección, cuál es el camino, y bueno, eso creo que le haría mucho a Coahuila, aunque yo creo que con ese tipo de perfiles, hay gente que se siente amenazado por un perfil tan moreno, pero es bueno para la gente, es bueno para la ciudadanía mi perfil, aquí estoy y no me quito", comentó. Esto lo dio a conocer ayer en el municipio de Torreón previo a la presentación de su tercer y último informe legislativo como diputada federal.

Recientemente y después de dos años y medio sin sesionar, se reactivó el Consejo Estatal de Morena en Coahuila con el fin de fortalecer al partido político, con la participación de militantes y simpatizantes.

Consejeros y consejeras, incluyendo a Sánchez Galván se declararon en sesión permanente para continuar con las tareas y dar seguimiento a los acuerdos tomados.

Entre ellos, se acordó hacer un exhorto a los simpatizantes que quieren ser candidatos a próximos cargos de elección popular o que han sido candidatos externos para que acaten la vía institucional marcada por los estatutos de Morena como partido político.

Dijeron que el exhorto es por una serie de pronunciamientos que se han estado dando en el estado por parte de diversos grupos de personas.