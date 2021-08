Proyecto de Agua Saludable para La Laguna no afectará a usuarios del Módulo San Jacinto: Conagua

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, aseguró que no se va a afectar en términos de los escurrimientos de agua aguas arriba y aguas abajo a los usuarios del Módulo San Jacinto, de Lerdo, "al contrario, vamos a tener más agua en circulación", dijo.

Y es que parte fundamental del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna se desarrolla en orillas del canal de San Jacinto.

Desde que se iniciaron las pláticas para avanzar con el proyecto, ejidatarios del Módulo de Riego 03 de San Jacinto-Jerusalén han estado exigiendo una garantía de la Conagua de restituirles 18 millones de metros cúbicos que ellos aprovechan.

Martínez Santoyo dijo que la presa derivadora y el proyecto en general no van a afectar las condiciones actuales que tienen de ninguna manera y aseguró que los usuarios de este módulo van a seguir contando con el mismo escurrimiento que se tiene ahora, "y que en época de que no llueve no les va afectar, van a estar en las mismas condiciones", señaló.

El director de la Conagua dijo que sí se va a modificar positivamente "porque vamos a tener más agua circulando por el Cañón de Fernández durante todo el año y habrá agua circulando en menor medida aguas abajo de la presa derivadora, pero nunca más abajo de lo que actualmente se tiene... Hemos platicado con el Módulo 3 respecto a cómo atender su solicitud. Estamos viendo la posibilidad de que a través de transferencias tecnológicas se les pueda recuperar ese volumen de agua", acotó.

Para que arranque el proyecto Agua Saludable hasta el momento se cuenta con 63.2 millones de metros cúbicos (Mm3), que se componen de: 43.2 Mm3 sustentados en la disponibilidad de agua superficial de la cuenca del río Nazas que se asignó a los Gobiernos de Coahuila y Durango por Conagua y 20.3 Mm3 de la donación de derechos del Consejo para la sustentabilidad ganadera.

SIN RECURSOS PARA TECNIFICACIÓN ESTE AÑO

De acuerdo con el programa de inversiones correspondiente al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, en este 2021 únicamente se proyectó erogar 2.8 millones de pesos para gestión de terrenos y 5.1 millones de pesos para supervisión normativa.

Aspectos como la tecnificación del riego, gestión de derechos de agua y el mejoramiento de eficiencia tanto en Coahuila como en Durango se proyectaron hasta el próximo año. No obstante, la Conagua requiere de los usuarios de los módulos de riego del Distrito 017 transferencias de volumen de sus derechos de agua por 97 millones de metros cúbicos para este proyecto.

Para el 2022, la Conagua proyectó destinar 883 millones de pesos (mdp) para tecnificación del riego y gestión de derechos de agua; 330 mdp para mejoramiento de eficiencia en Coahuila; y 181.75 mdp para mejoramiento de eficiencia en Durango. Para el 2023 se proyectan erogar otros 883 mdp para tecnificación de riego y gestión de derechos de agua; 270 mdp para mejoramiento de eficiencia en Coahuila; y 146 mdp para mejoramiento de eficiencia en Durango.

1,766 MDP erogarán en tecnificación del riego y gestión de derechos de agua en 2022 y 2023.

Módulo 03

Está conformado por 45 usuarios:

*Representan 6,500 hectáreas de 15 ejidos que dependen de él y temen ver sus actividades económicas locales afectadas por el proyecto Agua Saludable.

*Una parte fundamental de este proyecto se desarrolla en orillas del canal de San Jacinto.