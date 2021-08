Miroslava Sánchez Galván reconoce pendientes en Insabi

js58

Hoy, 8:36 am

publicado por: Xi Ho Chan

ja ja ja pendientes? practicamente nada mas cambiaron el nombre y desmantelaron todo, ahh si la culpa por no hacer las cosas siempre es de alguien mas, no del pendxo orate senil que si tiene tiempo para dividir al pais todos los dias, pero no para poner atencion a las cosas importantes, con la salud no se juega p3ndeexos morenacos

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0