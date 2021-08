A Daniela Zavala su talento le abre puertas

Pese a los estragos que ha dejado la pandemia, la actriz Daniela Zavala no se puede quejar ya que el cine y la TV le están dando gratas satisfacciones.

La cinta, Almas rotas, en donde comparte créditos con el lagunero Raúl Méndez le ha otorgado varios premios, a la par que graba la nueva telenovela de Ignacio Sada en los foros de Televisa.

"A pesar de todo lo que está ocurriendo por la crisis sanitaria que me llevó a perder varias obras de teatro y otros proyectos, gracias a la vida vuelvo a tener trabajo y es en esta nueva novela del señor Sada", comentó en entrevista.

Vía telefónica, Daniela reveló las razones por las que volvió al mundo de las telenovelas luego de 10 años de ausencia ya que se enfocó a emprender series o largometrajes.

"Las telenovelas son una formato interesante; hay que entregar la mayor calidad posible de tu trabajo en el menor tiempo posible y eso es un reto; había tenido acercamientos con Ignacio, queríamos trabajar juntos. Supe que él iba a empezar producción, le pregunté si tendría algun personaje que fuera idóneo para mí y me respondió que sí.

"Entonces, realicé el casting, el cual fue presencial, no por video. Después me llamaron para decirme que el personaje era mío y en verdad que grité de emoción. Estoy feliz de volver a la pantalla chica", comentó entusiasmada.

Según contó la artista, el personaje se llama "Adela" y no se parece en nada a todos los que había encarnado en su trayectoria.

"Es la mamá de la protagonista. Sufre un terrible accidente fuerte que la lleva a perder en el mar y a olvidar toda su vida.

"Tras 13 años poco a poco comienza a recuperar la memoria y se da cuenta que tiene una hija y empieza a buscarla desesperada; ella solo sabe que se llama Adela porque tiene una cadena con el nombre", detalló.

Desde su hogar, Zavala compartió que ya sabe cuándo comenzará la telenovela y qué título llevará.

"Arrancará el 11 de octubre a las 4:30 de la tarde por Las estrellas. Se iba a llamarVolverte a ver, pero el nombre definitivo es Contigo sí.

"En elenco también están Danilo Carrero, Alejandra Robles-Gil, Francisco Rubio, Anette Michel y Ernesto Laguardia, entre muchos otros", mencionó.

Por otro lado, Daniela celebró ser parte de la cinta Almas rotas, ya que ha tenido un excelente recorrido por festivales de cine internacionales, en los que ha sido premiada como Mejor actriz en Roosevelt Island Film Festival y en los New York Movie Awards.

"Es algo muy inesperado. Estoy gratamente sorprendida porque al suspenderse la proyección de la cinta en los cines se tomó la decisión de llevarla a festivales y nos ha ido muy bien".

En la trama del filme, según contó la actriz, tras haber dejado a una madre desolada y un hogar abandonado, "Julián" (Raúl Méndez) regresa 10 años después en busca de su pasado, solo para encontrar a su ex esposa "María" en pareja con "Santiago" (Andrés Montiel), un escritor en quien ella ha encontrado refugio.

"La llegada de Julián dará un nuevo rumbo a la vida de los tres, creando un triángulo amoroso lleno de reconciliaciones, secretos y muerte. La cinta es dirigida por Juan Pablo Arroyo; se está trabajando para ver si ahora sí logra llegar a las salas, aunque sea a las de arte y enseguida entre a las plataformas".

Durante la charla, la artista aprovechó para elogiar el talento del nacido en Torreón, Coahuila.

"Adoro a Raúl. Es un gran actor. No recordaba que es lagunero. Es un gran amigo, lo estimo mucho. Logramos hacer un buen equipo junto con Andrés Montiel; son actores que en verdad lo dan todo en su trabajo".

Daniela Zavala informó en los próximos meses se dedicará de lleno a las grabaciones de la telenovela Contigo sí. "Realizar una telenovela es muy tardado, por lo tanto no podré comprometerme en otros proyectos. Lo que sí espero es que se repongan las obras de teatro en las que yo iba a estar, las cuales se cancelaron".

Más de Daniela

Lleva una carrera fructífera Actriz, dramaturga y productora egresada del CEA y con estudios en Central School of Speech and Drama en Londres, Reino Unido, Daniela Zavala es además socia activa del Actors Centre en Londres y directora de Caja Negra Producciones En Londres grabó el cortometraje Heart of Gold (2012), que estuvo en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En televisión participó en varias telenovelas y tuvo un papel importante en la serie El Señor de los Cielos durante las temporadas cuatro y cinco. Trabajó bajo la dirección de Salim Nayar en Manual de principiantes para ser presidente (2016), con los directores Joel Núñez Arocha y Conrado Martinez en la comedia ¿Cómo matar a un esposo muerto? (2017) y en 2019 en la producción de Netflix Como caído del cielo (2019) bajo la dirección de José Pepe Bojórquez.