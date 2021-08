Reportan presunto tiroteo en Times Square en Nueva York

El ruido hizo que la gente corriera y se dispersara cerca de las 18:00 horas de este domingo, cerca de la calle 46 y la séptima avenida.

De acuerdo a los informes no reportaron heridos, y la policía informó que no se trataron de disparos, sino de una disputa entre dos personas, lo que derivó en la caída de la barricada.

Según NBC, una persona fue arrestada por el cargo de posesión de marihuana.

JUST IN - Police responding to reports of shots fired in Times Square, New York. Earth Cam captures the audio and shows people running right after the shooting. pic.twitter.com/PMGgS8ZSfM