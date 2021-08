Un día antes del regreso a clases se registran 160 casos de COVID-19 en Durango

Este domingo se presentaron 4.5 veces más casos de COVID-19 que hace justamente un año, cuando había mayores restricciones y la falta de una vacuna.

El 29 de agosto del 2020 se registraron 30 nuevos casos positivos al virus. Este domingo, un día antes del regreso a clases, se registraron 160 nuevos casos.

De los 30 casos nuevos que hubo el 29 de agosto del año pasado 20 fueron en Durango y 10 en Gómez Palacio. Hoy se registraron 164 nuevos casos de los cuales, 19 son de Gómez Palacio y 8 de Lerdo.

VER MÁS: Saltillo mantiene mayor número de contagios COVID por día

Hasta hace un año en la entidad se habían registrado en total 5,973 casos. El registro total actual supera en más de 6 veces esa cifra pues se han contabilizado en el estado de Durango 43,366 casos de COVID-19.

Únicamente en Gómez Palacio desde que inició la pandemia se han registrado 8,670 casos y en Lerdo 2,235. No obstante la cifra real superan según los especialistas por mucho estás cifras puesto que no todos los casos son reportados debido a la falta de disponibilidad de pruebas gratuitas no sólo en la entidad sino en todo el país.