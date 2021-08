Promueve Rigoletto Cafetería la vacunación en los perritos

Con la intención de evitar la propagación de parvovirus y moquillo en los perritos de la región, María Estela Duarte, mamá de Rigoletto y emprendedora de la cafetería dog friendly homónima, ubicada en el Distrito Colón, empezó una promoción en sus redes sociales y establecimiento para que los dueños de perritos, vacunen a sus mascotas.

Debido a la afluencia que ha tenido Rigoletto Cafetería por la reciente apertura de los negocios locales y a pláticas con veterinarios sobre el brote de estas enfermedades, María Estela ve una necesidad en pedir a las personas que visitan su local en llevar a sus mascotas vacunadas.

“Las pláticas que he tenido con veterinarios me han dicho que ahorita hay demasiado moquillo y demasiado parvovirus y éstas en particular son enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna.

“Ahorita han salido bastantes casos de perritos enfermos por parvo y por moquillo y por eso me dije que tenía que empezar a poner filtro aquí en la cafetería, en primer lugar para que los perritos que vienen aquí estén protegidos y en segundo lugar para crear conciencia de que las vacunas son algo que a los perritos no les puede faltar. Y hay que estar al corriente de las vacunas que les toca cada año.

“Por este motivo queremos hacer conciencia y por eso vamos a empezar a pedir que vengan con la cartilla de vacunación de que tienen las vacunas al tanto, por seguridad de los perritos que nos visitan”.

“Estas enfermedades son mortales, es muy probable que un cachorrito no salga de un moquillo o de un parvovirus y si logran sobrevivir les quedan muchos problemas de salud y al final termina siendo muy costoso. Entonces, una vacuna no se compara en nada con un tratamiento que tiene que ver con parvo y moquillo”, comparte Estela Duarte.

Para su ingreso a Rigoletto Cafetería se estará pidiendo a los visitantes que muestren la cartilla de vacunación de sus perritos o que envíen foto de la misma por WhatsApp, siempre y cuando sea visible el nombre y la foto de la mascota. Estela Duarte comparte que están en disposición de ayudar a los interesados en vacunar a sus mascotas a orientarlos con opciones de veterinarios, buscando presupuestos y zonas específicas.

Aunado a esto, la cafetería tendrá en sus próximos martes, pláticas enfocadas a las vacunas y las enfermedades que se pueden evitar con éstas. Los interesados pueden seguir las redes sociales del lugar y estar al día de los eventos.