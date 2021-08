Obra inconclusa comienza a dañar viviendas en Lerdo

Preocupados por su salud y sobre todo molestos ante la falta de atención, vecinos de la colonia Luis Longoria de Lerdo exigen, tanto al Gobierno del Estado como al Municipio, dar celeridad a la obra de reposición de un cárcamo que más que solución ha generado un gran foco de infección tanto fuera como dentro de sus domicilios.

La obra lleva más de nueve meses en los que ha generado problemas con el drenaje, los cuales se han intensificado en los últimos días. Tan solo el viernes por la tarde el agua comenzó a desbordarse de la calle Segunda y Primera, donde se localiza la excavación de dicha obra. Además, al interior de los domicilios cercanos y a varias cuadras a la redonda, los afectados temen por su salud.

La vivienda de Silvia, localizada en el número 32 de la calle Primera, ya comienza a presentar cuarteaduras y teme que una de sus bardas caiga debido a la humedad.

Jazmín Nery es otra de las vecinas afectadas. Tal ha sido el problema de los brotes de aguas negras al interior de su vivienda que ha abierto una zanja en medio de su casa para que las aguas negras vayan a la calle. La tierra de su patio ya se reblandeció y teme que su vivienda se colapse por la humedad. Su casa se encuentra a un lado de la obra cuyos pilotes ya se comenzaron a desgajar.

Molestos porque ni el Estado ni el Municipio han dado celeridad a la obra, temen también que nadie se haga responsable de los daños.

Al lugar acudió personal de la Comisión de Aguas del Estado (CAED), del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) y de Protección Civil para conocer la situación y evaluar los daños al interior de las viviendas.

Por parte de CAED se les dijo que en dos semanas se solucionaría el problema, sin embargo los vecinos ahí presentes amenazaron con tapar la excavación.

"Si en dos semanas no está arreglado eso, ya no los vamos a dejar que trabajen porque nada más ha traído puros problemas", dijo Mayela Salinas, vecina del lugar, a lo que personal CAED respondió, "señora, deben estar conscientes de que si les brote el agua negra no les voy quitar la problemática", a lo que los vecinos mencionaron que aun así las aguas negras están brotando al interior.