Festejan 50 años del álbum Let It Be con nueva versión

Para celebrar los 50 años del álbum Let It Be, The Beatles publicará una edición especial de la placa que incluirá grabaciones inéditas y lucirá diferentes versiones. Verá la luz el próximo 15 de octubre.

Tres cortes de la edición recién remezclada y ampliada ya se encuentran en plataformas digitales y son la versión de 2021 de Let It Be; el mix de Glyn Johns de For You Blue (1969) y la primera actuación de Don't Let Me Down desde una azotea.

El álbum Let It Be ha sido mezclado recientemente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos.

La nueva versión especial del álbum es continuación de las ediciones de aniversario ampliadas y remezcladas universalmente aclamadas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (White Album) (2018) y Abbey Road (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de Let It Be presentan la nueva mezcla estéreo del álbum según la guía de la versión original "reproducida para disco" de Phil Spector y obtenida directamente de las cintas de ocho pistas de la sesión original y la actuación en la azotea.

Las colecciones físicas y digitales Super Deluxe también cuentan con 27 grabaciones de sesiones inéditas, un EP Let It Be de cuatro pistas y la mezcla LP estéreo Get Back de 14 cortes, nunca antes publicada, compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr iniciaron el año nuevo juntos en un escenario de sonido cavernoso en los Twickenham Film Studios en Londres. The Beatles se lanzaron a los ensayos de un proyecto previsto para llevarlos de regreso adonde una vez pertenecieron: el escenario.

Durante 21 días, cámaras y grabadoras documentaron casi todos los momentos: primero en Twickenham y luego en el Apple Studio de The Beatles, donde Billy Preston se unió a ellos en los teclados. Juntos ensayaron nuevos temas originales y tocaron canciones antiguas, todas capturadas en vivo y sin adornos. El 30 de enero, las cámaras y grabadoras rodaban mientras The Beatles, con Preston, realizaban el que iba a ser su último concierto en la fría azotea de su sede Apple Corps de Savile Row ante una pequeña asamblea de familiares y amigos, y cualquier otro que estuviera presente dentro del rango de sus amplificadores transportado por el viento.

MEJOR PERSPECTIVA

La actuación del mediodía detuvo el West End de Londres cuando los cuellos se estiraron hacia el cielo desde las calles, y las ventanas de los edificios vecinos se abrieron para tener una mejor perspectiva. Una ráfaga de quejas por ruido atrajo a los oficiales de policía a la azotea, cerrando el concierto después de 42 minutos.

El trabajo para compilar un álbum que se llamará Get Back fue realizado en abril y mayo por Glyn Johns, quien, para su versión, incluyó entradas en falso, bromas entre canciones, tomas iniciales en lugar de tardías, actuaciones más pulidas e incluso I've Got a Feeling cayendo a pedazos con John explicando: "La monté tratando de hacer ruido".

The Beatles, sin embargo, decidieron dejar de lado las copiosas cintas, rollos de película y fotos del proyecto para grabar y lanzar su obra maestra en LP, Abbey Road.

Extraído de las cintas grabadas en enero de 1969, además de algunas sesiones que precedieron y siguieron a esas grabaciones, el último álbum de The Beatles, Let It Be, se publicó finalmente el 8 de mayo de 1970 para acompañar el lanzamiento de la película Let It Be.

Las sesiones que dieron lugar al álbum y la película Let It Be representan la única vez en la carrera de The Beatles que se documentaron con tanta extensión mientras creaban música en el estudio.

Más de 60 horas de metraje inédito, más de 150 horas de grabaciones de audio inéditas y cientos de fotografías inéditas se han explorado y restaurado meticulosamente para tres lanzamientos complementarios y definitivos de The Beatles este otoño: un festín para los sentidos que abarca todo el tesoro de archivo.

A la nueva Let It Be Special Edition se suma The Beatles: Get Back, la esperada serie documental dirigida por el cineasta tres veces ganador del Óscar, Peter Jackson, y un nuevo y hermoso libro de tapa dura también titulado The Beatles: Get Back.