El Gobierno de México destinará 12 mil millones de pesos del FMI a deuda

La primera vez que veo que en 40 años se pague deuda externa y no soliciten préstamos. Sin duda el presidente López Obrador pasará a la historia por todo lo hecho. Demuestra lo rapaz que fueron los gobiernos del PRian.

no seas pndjo, en el PAN se pago muchisima deuda

ahunqe muchos ven. lo contrario no se x k pero sin duda el mejor precidente. k emos tenido

Tomandante

Hoy, 8:11 am

publicado por: jelipe lopez

lo que es la ignorancia, el dinero debía ser para activar la economía, es decir obras, que vuelvan a generar dinero que este le llegue a los mexicanos por medio de los trabajos que tenemos, cuándo se dice dinero llama dinero es que, cuando lo tienes inviertes en algo y generas dinero, cuando no tienes solo con tu trabajo es el que lo generas. Esa es la ignorancia de nuestros políticos que nos lleva al pozo. Nada se va ganar con pagar deuda pactada. Los mexicanos no tendremos ningún beneficio, es más hasta algunos dirán que buen presidente. Se los dejo de tarea quien gana más, amlo que gana más votos de gente ignorante, los mexicanos que dia a dia batallamos para ganar dinero que beneficio tendremos, esos millones eran para ayudar a la población por la falta de ingresos a causa de la pandemia como lo hicieron los países de primer mundo, no para seguir más empinados.

