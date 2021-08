Trabajar para vivir y no vivir para trabajar: Javier Camarena

Trabajar para vivir y no vivir para trabajar es la filosofía que rodea a la voz del tenor mexicano Javier Camarena, quien ha replanteado sus prioridades en el último año.

Después de que en marzo de 2020 se cancelara su presentación de la Cenerentola en Nueva York, Camarena voló a Suiza. Allí, ante paisajes que según la época del año se tapizan de girasoles, maíz, trigo o flores de canola, pudo descansar de las giras y disfrutar por completo a su familia.

Aunque cantar ópera es su oficio, irónicamente fue el género que menos escuchó en casa. Deseosos de otras sonoridades, sus oídos se abrieron a conciertos de guitarra, cumbias, baladas e incluso bandas de pop coreano como BTS, una de las favoritas de su hija.

Quien en mayo pasado fuese reconocido por el International Opera Awards como la mejor voz masculina del mundo nunca dejó de trabajar. En mayor o menor medida participó en conciertos virtuales para Europa, grabó un disco en Italia y dio entrevistas para los medios internacionales más importantes; pero la añoranza del escenario era latente.

Este año ha decidido que es "Tiempo de cantar", así que junto al maestro pianista Ángel Rodríguez prepara ya una gira por cinco ciudades mexicanas, entre ellas Torreón.

Será el próximo 11 de septiembre a las 20:00 horas cuando el maestro Javier Camarena suba al escenario del Teatro Nazas y entone su voz para festejar el centenario de El Siglo de Torreón, ante los suscriptores de esta casa editora. El programa incluirá arias de ópera, zarzuelas y música mexicana.

En el marco de su visita a la Comarca Lagunera, el tenor mexicano compartió un compás de su tiempo para narrar experiencias donde su familia aparece en primer plan, mientras la música, esa fiel compañera que ha tenido siempre, ameniza en múltiples facetas.

-En marzo de 2020 ibas a cantar la Cenerentola de Rossini en el Met Opera de Nueva York; entonces llegó la pandemia a la Gran Manzana y se canceló la temporada. ¿Cómo te habías preparado para esa temporada y cuál fue la sensación que experimentaste tras la cancelación?

De hecho la temporada inició en septiembre del 2019 con presentaciones, tanto en ópera como en concierto, en París, Roma, una serie de recitales que incluyó México y Los Ángeles, la clausura del Festival Internacional Cervantino, Madrid y, al inicio del 2020, una gira de recitales por España y después el Palacio de Bellas Artes. Al terminar este par de funciones viajé a Nueva York para preparar La Cenerentola, como bien mencionas. Tras la cancelación la primera sensación fue de incredulidad e incertidumbre. ¿Quién se iba a imaginar la magnitud de esta pandemia? Y lo siguiente…

-Inmediatamente anunciaste que viajarías a Suiza con tu familia. La gestión de Donald Trump canceló los vuelos a Europa, pero lograste tomar el último vuelo disponible. ¿Qué pensamientos te abordaron en el avión respecto a todo lo que estaba pasando en el mundo?

Que tenía que estar con mi familia. Estando con mi esposa y mis hijos no me importaba el resto.

-Cuéntanos sobre ese espacio personal que tienes en Suiza, su estructura, su paisaje, ¿cómo te sirvió de refugio durante la pandemia?

Suiza es un país muy bello que cuida muchísimo sus espacios abiertos y respeta enormemente la naturaleza. Hay campos para cultivo rotativo muy cerca de casa que dependiendo de la época del año nos regalan diferentes paisajes llenos de girasoles, maíz, trigo o flores de canola; además de los viñedos y bosques.

En casa me dediqué a mi familia, a asistir a mis hijos con los deberes escolares, cocinar. Me olvidé de la música y los escenarios por completo. Los primeros dos meses y siguiendo estrictamente los protocolos de salud que se marcaron en este país, solo salía yo de casa cada 10 días para comprar alimentos. Después de este tiempo y sin la prohibición de salir de casa, salíamos periódicamente a dar algunas caminatas y respirar el aire fresco. Era y sigue siendo muy reconfortante.

-También fue una oportunidad de escuchar a tu familia a través de la música. Así te encontraste con Billie Eilish, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de aprender de tu familia gracias a los artistas que escuchan?

En realidad a Billie Eilish la conocí por Lore Watty, con quien colaboré de manera remota (ella en CDMX, yo aquí en Suiza) cuando grabamos la canción "Nadie como tú", de Francisco Céspedes. En casa, con mi familia, siempre hay mucha música y de gusto muy muy versátil. Desde mi hija, que está ahora clavadísima con BTS... Que me hacen recordar cuando mi madre me contaba que mi abuela le decía que para qué escuchaba a los Creedence ¡si no les entendía ni jota! (risas)... Aunque yo no le digo eso a mi hija, solo lo pienso); hasta conciertos de guitarra, pasando por cumbias, boleros, baladas y todo lo que le gusta escuchar a mi esposa. Creo que lo menos que escuchamos en casa es ópera. ¿Qué cosas, no?

-En ópera, según la obra, se puede pasar de momentos serenos a otros cargados de drama de un segundo a otro; en otras existen puentes más extensos para conectar las emociones. Haciendo una analogía con tu papel en el escenario, ¿de qué manera empiezan a cambiar las prioridades en tu vida durante el confinamiento?

Bueno… No es tan dramático el asunto (risas). Es como querer equiparar tu vida con la de algún personaje de telenovela mexicana. Por supuesto que este parón obligatorio nos invitó a reflexionar sobre el camino, la velocidad, la inercia con la que muchas veces la vida misma nos va llevando y que ¡no, nos damos cuenta!

Sí, a mí esta pausa me ayudó a poner en su lugar muchas cosas y, sobre todo, reajustar la balanza familia-trabajo. Ellos, mi esposa y mis hijos, siempre han sido mi razón de ser y hacer y hoy por hoy quiero organizar mejor mi agenda de trabajo para dedicarles más tiempo. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

-¿En qué momento decidiste que era tiempo de volver a entonar? ¿Cómo fue el proceso de volver a trabajar tu voz hacia una gira profesional?

En realidad nunca estuve sin trabajar. Tuve, aunque en menor escala, muchas actividades cantando: galas virtuales, presentaciones en España, Italia, Rusia y hace un par de meses ópera en escena en el Teatro Liceu de Barcelona y grabé también un disco en Italia.

Para "Tiempo de Cantar", la gira que realizaremos en México, predomina la emoción de volver a mi país: ¡cantar para mi público mexicano!

Tenemos razones para celebrar: los 200 años de la consumación de nuestra Independencia y, de manera personal, 10 años de colaborar con un gran artista del piano, un gran maestro y amigo: mi querido Ángel Rodríguez, con quien he tenido la gran fortuna de trabajar todo este tiempo y presentarnos en diferentes escenarios alrededor del mundo. Hemos preparado esta gira con muchísimo cariño, con un repertorio que incluirá piezas de ópera, zarzuela y canción mexicana y latinoamericana. Él es un gran músico al que admiro y quiero muchísimo y ambos estamos muy felices de realizar esta serie de conciertos que nos traerá hasta Torreón.

-Sí, cantarás el 11 de septiembre en Torreón, nuestra ciudad. ¿Cómo se decidió el repertorio para este concierto?

Son, sobre todo, temas con los que hemos tenido mucho éxito en escenarios europeos y que forman parte de mi repertorio habitual en ópera y concierto. Nuestro público podrá disfrutar desde arias de óperas poco conocidas como "Vainement ma bien aimee", de 'Le roi d'Ys' de E. Lalò, hasta la celebérrima "La donna è mobile", de 'Rigoletto' de G. Verdi. Desde la canción paraguaya "Mis noches sin ti", de D. Ortiz, hasta "La malagueña", de P. Galindo. Además podremos disfrutar de sendos momentos solistas del maestro Ángel, con sus propios arreglos de "Casta diva", de la ópera 'Norma', o el intermedio de la zarzuela 'La boda de Luis Alonso'. En fin, es un programa muy versátil y lleno de música maravillosa.

-Vas a inaugurar los festejos del centenario de El Siglo de Torreón, uno de los diarios más longevos del país. ¿Cuál es tu sensación al ser considerado para encabezar esta fecha histórica que vivirá La Laguna?

Es sin lugar a dudas un gran honor. Aquí en Torreón tendremos una razón más para celebrar este "Tiempo de cantar". Que vengan muchos más centenarios para El siglo de Torreón. ¡Nos vemos en el bellísimo Teatro Nazas!