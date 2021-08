Demanda a Nirvana podría ser desechada, según expertos

Luego de la polémica que causó la denuncia interpuesta por Spencer Elden, quien fue el bebé protagónico en la portada del álbum 'Nevermind' de Nirvana, las reacciones legales no se hicieron esperar.

Elden, con 30 años, busca demandar a los miembros sobrevivientes y a los herederos de Kurt Cobain, así como a las producciones involucradas en el caso, por "comercializar la explotación sexual de infantes" tras haberlo presentado desnudo cuando tenía unos meses de edad, por lo que busca compensación por daños morales y alteración de la portada en lanzamientos futuros, según su abogada Maggie Mabie.

Sin embargo, expertos legales que han analizado con detalle el caso señalan en una plática con The Hollywood Reporter que existen grandes posibilidades de que el caso sea descartado rápidamente.

Bryan Sullivan, experto en litigios de la industria del espectáculo, música y entretenimiento, ha señalado que la demanda es "simplemente ridícula" y que incluso con un acuerdo por escrito las peticiones de Elden resultaban "débiles".

"Creo que es muy poco probable que una compañía de discos use una fotografía para una portada de álbum sin verificar la existencia de una liberación firmada por los padres; pero si no hay carta, no significa que pueda hacer una acusación por pornografía infantil", comenzó Sullivan, agregando "en cuanto al derecho de privacidad, puedes renunciar a él con tus acciones al permitir ser fotografiado o por las acciones de sus padres".

Andrey Bretter, otro abogado experto en la industria, señaló que la publicidad pudiera ser un problema principal en el caso. "Lo que creo que realmente daña el caso es el hecho de que este chico pasó por todas estas entrevistas y recreó la portada del álbum".

En una entrevista con el medio CNN, la abogada de Spencer Elden detalló que la portada del álbum 'Nevermind' era "sumamente sobresexualizada" y que se trataba de un caso de explotación por la forma en que se distribuye hasta el día de hoy, alegando que ha sido el núcleo a la invasión a la privacidad de su cliente, y que probablemente se acerque otra de estas invasiones con el festejo del aniversario número 30 del álbum.