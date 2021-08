Las infracciones de Tránsito y Vialidad disminuyen en Torreón

xico69

Hoy, 8:22 am

publicado por: Xicotencatl Hernandez Hernandez

No es que ya cumplamos el reglamento de transito, solo que ha disminuido la voracidad del jefe de Transito, anteriormente me llegaron a querer infraccionar por faltas no cometidas solo para cumplir con la cuota de infracciones diaria. Debemos entender todos nuestras obligaciones, nosotros no infringir el reglamento y si lo hacemos, aceptar la multa que nos corresponde, sin escándalos ni ofensas a los agentes.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0