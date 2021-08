Los contagios y muertes por COVID-19 repuntan en Coahuila

SERGIOVS

Hoy, 7:31 am

publicado por: villavicencio santacruz

No vacunarse es una irresponsabilidad. No hacerlo incrementa los costos sociales y económicos por hospitalizaciones. No aplicarse la vacuna atenta contra la salud pública. No hacerlo aumenta la propagación del virus. Quienes no desean vacunarse deberían hacerlo, no por ellos, sino por responsabilidad y amor hacia sus congéneres.

