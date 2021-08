El Simas Torreón dejará deuda de 180 millones de pesos con proveedores

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón dejará una deuda de 180 millones de pesos con proveedores, de los cuales 45 millones corresponden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y datan de administraciones anteriores.

El gerente general del Simas, Juan José Gómez Hernández, aseguró que no hay pasivo a largo plazo e indicó que se han pagado 20 millones de pesos en juicios laborales, por lo que no se dejarán pendientes en ese sentido. "Lo dejaremos sin deuda, la deuda normal de proveedores, más o menos de 180 millones de pesos, no la tenemos todavía cuantificada, pero en ese alrededor va a andar, no hay pasivos bancarios, es pura deuda de proveedores, que es a corto plazo", expresó el funcionario.

En términos del ingreso mensual, dijo que se llega a 70 millones de pesos mensuales, cuando se recibió eran 60 millones. Señaló que lo que ingresa se gasta para poder invertir.

Detalló que la paramunicipal se entregará con 80 mil medidores de agua instalados, así como un parque vehicular modernizado, en lo que se invirtieron 40 millones de pesos, pues se bajó la antigüedad de 14 a 7 años, además de que se realizó un cierre de circuitos importante, lo que ha permitido extraer menos agua y facturar más.

"El cierre de circuito consiste en que, en ciertas partes de la ciudad, ponemos un medidor, sabemos cuánta agua entra y cuánta debemos facturar, esto nos ha permitido que colonias o fraccionamientos que traíamos con el 40 o 50 por ciento de eficiencia, ahora los traemos arriba del 90 por ciento en cuanto al agua que entra y la que cobramos", comentó.

En términos de la facturación, Gómez Hernández dijo que se recibió en 43 por ciento y ya está en 53, de modo que se ha aumentado la eficiencia. "De un litro que sacamos, estamos cobrando 53 mililitros, y con el cierre de circuitos pensamos ir avanzando más, precisamente porque ya estamos poniendo también la medición, los 47 mililitros (restantes) están en fugas, en gente que no tiene medidor y no pagan, es la que tenemos que medir", dijo el gerente general del Simas.

SIGUE LITIGIO

Sobre la planta tratadora de aguas residuales, dijo que opera bien, cumple con la norma y no ha recibido ninguna multa por descargas fuera de norma.

El gerente general del Simas Torreón dijo que se mantiene el litigio de reconocimiento de adeudo con la empresa Ecoagua. Agregó que ya ha habido acercamiento con la próxima administración para el proceso de entrega-recepción, que esperan inicie el próximo mes, aunque indicó que aún no se designa en el Gobierno electo a una persona para recibir la gerencia general del Simas.

Pendientes

Se prepara Simas para entrega-recepción:

*La deuda pendiente será de 180 millones de pesos con proveedores.

*45 millones son de adeudos de gestiones anteriores con la Comisión Federal de Electricidad.

*Se cuenta con 80 mil medidores en domicilios.

*Se modernizó el parque vehicular modernizado a una antigüedad de siete años.