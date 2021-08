Irina Baeva no le teme a una infidelidad

Este fin de semana durante una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz Irina Baeva respondió a los cuestionamientos sobre su relación con Gabriel Soto.

'No me da pena', dice Irina Baeva tras ser llamada rompe hogares.

A pocas semanas de su boda, la rusa fue cuestionada sobre su temor a vivir una infidelidad con él así como 'él le fue infiel a su exesposa con ella'.

"¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel cómo lo fue contigo?", escribieron.

"No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir", respondió.

"El lugar de la amante quedó libre y él en varias ocasiones demostró que no sabe ser una pareja fiel. No se trata de confianza.", comentaron en Instagram a través de la publicación de Suelta la Sopa.