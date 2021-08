Alejandra Toussaint, de Survivor a aterrorizar en Inglaterra

Luego de su paso por el reality "Survivor", donde se autoproclamó como la villana, este domingo Alejandra Toussaint será vista como personaje de terror dentro del FrighFest de Londres, festival especializado en cine de género.

La cinta nacional "Forgivennes", dirigida por Alex Kahuam, mostrará a tres mujeres, una que no puede ver, otra está impedida para hablar y una más que no escucha, quienes despiertan en un hospital abandonado sin saber cómo llegaron ahí.

Alejandra da vida a Camila, la mujer que carece del sentido de la vista y que es violentada durante la trama donde también actuán Alejandra Zaid, Santiago Ortiz-Monasterio y Laura de Ita.

"Es un terror psicológico, nunca vas a ver algo gore en pantalla, pero sí estarás atrapado porque sabes que algo viene para los personajes", comenta Toussaint.

Para el personaje la también actriz en "El juego de las llaves" y "El César" propuso poner los ojos en blanco, lo cual ejecutaba dirigiendo la mirada hacia arriba, pero que al final de cada toma le generaba dolor de cabeza.

"Me gusta llegar al límite (risas) y no ves, así que en la escenas realmente tus gestos son absolutamente naturales, se da la ansiedad, no tienes que provocarla. Y luego había muchos planos secuencias, uno de 15 minutos, sí era un reto en ese sentido", explica.

"Forgiveness" se rodó en un hospital ubicado en Tacuba, de la Ciudad de México, donde el equipo de producción experimentó cosas raras, como el que tocaran la puerta de un cuarto adaptado como camerino y no hubiera nadie.

"A un técnico le susurraron en el oído, acabó gritando y otro día escuchamos el llanto de un bebé que por supuesto no había. Yo la verdad llegué a poner flores blancas, decir que íbamos a estar trabajando y creo nos fue bien después de todo", relata.

Tras su proyección en el festival, la cinta esperar continuar con su recorrido internacional, aún sin fecha para llegada a México.

Por ahora Toussaint también espera el lanzamiento del filme "O último animal" (Brasil-Portugal) hablado en inglés y donde comparte créditos con Joaquim de Almeida ("Rápidos y furiosos 5") y Duran Fulton Brown ("Jekyll and Hyde").

"Es una película basada en un hecho real, de un inglés que hace 10, 15 años, descubre una ola de narco en Río de Janeiro. Yo soy la esposa que no quería saber de dónde venía el dinero que veía y está en constante contradicción", detalla.

Otra producción que espera es "El rey de todo el mundo", dirigida por Carlos Saura ("Cría cuervos"), protagonizada por el bailarín Isaac Hernández y en la que actúan, entre otros, Ana de la Reguera y cuenta con canciones de Carlos Rivera.

El musical, rodado en Guadalajara en 2019, tiene en Vittorio Storaro ("El último emperador") el director de fotografía. "Mi personaje es otra de las bailarinas que está aspirando a tener unos roles protagónicos y tiene una relación amistosa con la coreógrafa que es Ana", detalla.