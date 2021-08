Encuentran sin vida en plena calle al actor Matthew Mindler

Matthew Mindler, quien estudiaba en la Universidad de Millersville, fue reportado como desaparecido tras no responder a sus llamadas, ni mensajes.

"Se implementó una búsqueda por Matthew desde el jueves tras ser reportado desaparecido, sin embargo, fue encontrado muerto esta mañana en el municipio de Manor Township, cerca del campus", revelaron.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd) pic.twitter.com/dgU2UOXlUm