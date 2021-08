DJ Melanie Pavola tocará hoy para los laguneros

La influencer y DJ, Melanie Pavola, se presentará hoy en un bar de Torreón.

Pavola ofrecerá a los laguneros un set de canciones con el que promete hacer pasar un buen rato a los laguneros.

Pavola es una reconocida Instagramer y modelo profesional nacida en Monterrey, Nuevo León.

Ha sido modelo fitness y ahora tiene una gran popularidad en redes sociales, donde destaca con sus casi 3 millones de seguidores.

De acuerdo con la red, ha aparecido en publicaciones de The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.