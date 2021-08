Alicia Machado y Tony Balardi se besan en pleno set de MasterChef Celebrity

Durante el episodio de MasterChef Celebrity de este viernes, el segundo capítulo del reality, Alicia Machado y Tony Balardi compartieron uno de los momentos más cómicos de la noche.

Luego de terminar el reto en equipo sobre la gastronomía de Xoximilco, el Chef Herrera les hizo una extraña petición al presentar su plato, pidiéndoles que se den un beso 'apasionado' en el foro del programa.

La belleza venezolana no lo besó sin antes asegurarse de que no estaba casado y que no tenía compromisos.

Tras darle un romántico 'piquito', sus compañeros celebraron el momento, sin embargo, ni su plano, ni el beso les bastó para subir al balcón, y tuvieron que colocarse el mandil negro para el reto de eliminación.

Finalmente, el segundo eliminado de Masterchef Celebrity fue Jorge Aravena.