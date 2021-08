Ricardo Arjona canta en el metro y nadie lo reconoce; 'solo una señora mexicana me dijo que era el imitador'

El cantante guatemalteco recién la ha pasado muy mal y es que se encuentra triste porque cantó en el metro de la ciudad de Nueva York y nadie lo reconoció.

Fue en su cuenta de Instagram en donde, el intérprete de Mujeres contó lo sucedido, un tanto melancólico.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, comentó Arjona en un video en blanco y negro en el que justo se le aprecia sentado en una silla, con guitarra en mano y observando a las personas.

Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez. pic.twitter.com/LNqHssoefS