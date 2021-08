Las infracciones de tránsito disminuyen en Torreón tras recibir varias quejas de la gente

No es q bajaran, la diferencia son sobornos, no sean inocentes o ingenuos!!

Changotote

Hoy, 11:53 am

publicado por: rafael tavizon

Hacen muy mal en reducirlos costos de las infracciones. Al contrario...las deberían de subir al doble...si no quieres ser multado... no cometas infracciones. Y tomar la responsabilidad con huevos. Y no andar de [...] de que están muy caras las infracciones

