Aispuro entregará informe en septiembre

En septiembre el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, entregará al Congreso del Estado su quinto informe ante los integrantes (diputados locales) de la nueva legislatura.

Aispuro es el único gobernador del país que no solo acude al Congreso a entregar el informe, sino que escucha a los grupos parlamentarios y dialoga directamente con los legisladores; dijo que también lo hará así en el inicio de la nueva legislatura.

"A mí me va a corresponder coordinarme al final con tres legislaturas ya que con ésta me va a tocar el quinto y el sexto informe", explicó el mandatario.

La Constitución Política de Durango es la única en el país que contempla este tipo de interacción con el gobernador durante la entrega del informe.

"Esa fue una propuesta que hizo un servidor ya que no estaba en el pasado y se hace a partir de este gobierno porque eso no existía. Hoy el de Durango es el único gobierno que lo hace porque yo dije 'a ver… yo no tengo nada que esconder y prefiero que haya un diálogo abierto con los legisladores'. No es un acto protocolario… es verdaderamente un ejercicio de rendición de cuentas. Ojalá que el que venga en el futuro (el próximo gobernador) no lo quite", acotó.

En este informe, Aispuro hablará de cómo está Durango en todos los rubros, tanto en obra pública como en finanzas y otro tipo de acciones realizadas por su gobierno en materia de salud ante la pandemia. "Voy a hablar de lo que los duranguenses, en conjunto con el gobierno, hemos hecho", aseguró.

Mencionó que actualmente Durango es un ejemplo en seguridad y en desarrollo económico, y que en medio de la pandemia Durango ha sido de los estados que hoy tiene un mejor manejo.

También destacó que el rezago social, a pesar de la pandemia, se ha atacado a través de diferentes programas implementados por el Gobierno estatal.

