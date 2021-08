Abuelita lagunera Rosa Velia Aguilar conquista con su voz

Cada que toma un micrófono y deja salir su voz se emociona al máximo.

La cantante lagunera Rosa Velia Aguilar, quien estuvo en la pasada edición de La Voz Senior, se siente bendecida porque la vida le ha permitido desarrollarse en dos actividades que la entusiasman, la docencia y la cantada.

"Siempre mi profesión de maestra la he hecho con mucho cariño y devoción y el canto también es mi pasión; cuando puedo interpretar una melodía siento gran satisfacción de hacerlo", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Este 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos, motivo porque el que Rosa Velia visitó este diario para celebrar la fecha y platicar de sus inicios en los escenarios.

"Mi inquietud por el canto nació desde pequeña que escuchaba a mi madre cantar, ella era soprano lírica; le aprendí bastante, realmente fue mi primera maestra", contó.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la "abue" lagunera compartió ese momento en el que por primera vez pudo cantar.

"La primera melodía que entoné fue La Rondalla a los cinco años. Luego me ausenté un poco. Cuando empecé a trabajar de profesora tuve la oportunidad de tener una directora a la que le gustaba mucho el canto y nos acoplábamos perfecto para enseñar coros".

La nacida en San Alberto, Durango informó que tras jubilarse de la docencia se enfocó en la música, siendo parte de importantes proyectos.

"He figurado en grupos como Son mexicano, cada 15 de septiembre cantábamos en la presidencia municipal. He estado también en coros como el de Ángelus, cantamos cada domingo en la catedral del Carmen y estoy en otra agrupación que se llama Lo mejor de los 60", sostuvo.

Para Rosa Velia, haber formado parte de La Voz Senior ha sido muy gratificante, ya que le permitió lograr uno de sus objetivos.

"Haber estado en ese programa fue algo estupendo. Vives algo que alguna vez soñaste y que Dios te permitió vivirlo", resaltó.

Aguilar expresó que fueron sus nietos los que mandaron videos de ella cantando a la producción de La Voz Senior. Nunca imaginó que la llamarían.

"Cuando me llamaron no lo creía, pensé que no era real y gracias a Dios sí lo era. Me pagaron los gastos, estuvieron muy al pendiente mí y de mis compañeros".

Rosa Velia interpretó en la etapa de las audiciones la pieza Ave María. Ricardo Montaner la integró a su equipo. En la etapa de los "knock outs" salió de la competencia, sin embargo, se fue feliz porque cristalizó su sueño de estar en un programa nacional.