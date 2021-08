Luego de que la cantante Camila Cabello fue vista usando un anillo en su mano izquierda, no tardaron en llegar los rumores sobre una posible boda con el canadiense Shawn Mendes, con quien mantiene una relación desde 2019.

En medio de la promoción de la adaptación cinematográfica de "Cenicienta" para Amazon, la ahora también actriz visitó de manera remota el programa nocturno del comediante Jimmy Fallon, quien no dudó en preguntarle sobre lo que todos los fans de la pareja quieren saber: "Somos como mejores amigos, así que quiero me aclares los rumores del TikTok en donde apareces con un anillo, ¿Shawn Mendes te pidió que te casaras con él?

Ante la pregunta, la interprete de Havana, aclaró que Mendes todavía no le ha pedido matrimonio, "No estoy comprometida", dijo, "lo juro por Dios que todavía no se en que mano va el anillo de compromiso, así que a veces me pongo el anillo en ese dedo", incluso Camila le pidió a Fallon que le dijera en que mano debe ir el anillo con lo que bromearon un poco.

Camila se encuentra en medio de la promoción de su nuevo sencillo "Don't go yet", en donde explora los ritmos latinos, además del esperado estreno de "Cinderella" en donde hace su debut como actriz.