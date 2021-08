Avanza consenso por el proyecto de Agua Saludable para La Laguna

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en conjunto con los Gobiernos de Coahuila y Durango, se reunió este viernes con integrantes de la Cámaras Empresariales que participaron en la primera de 6 mesas de trabajo sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Adelantaron que en la segunda abordarán el tema del impacto del arsénico en la salud de los laguneros.

Presidieron el evento el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) de la Conagua en Lerdo. Los acompañó en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el coordinador general de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila, Fernando Gutiérrez Pérez.

VER MÁS: Generalizado, apoyo de la Iniciativa Privada en La Laguna a Agua Saludable

El titular de la Conagua, Germán Martínez, consideró la reunión como muy exitosa, mientras el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se mostró confiado en concretar acuerdos antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre.

Martínez Santoyo aseguró que habrá compensaciones de distinta índole con los módulos de riego que transfieran parte de sus derechos de agua para el proyecto, aunque confirmó que ya se puede empezar porque ya se cuenta con 63 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale al 31.1 por ciento de los 200 millones de metros cúbicos que se estima potabilizar a futuro.

VER MÁS: Conagua busca negociar con Módulo de Riego 03 de San Jacinto para avanzar con de Agua Saludable Para La Laguna

Lo pendiente justamente es el convenio de concertación con usuarios agrícolas en coordinación con los módulos del distrito de riego, de quienes se esperan transferencias de volumen de sus derechos de agua por 97 millones de metros cúbicos.

El director general de Conagua también reconoció el problema de origen en la región: "El meollo del asunto en la Comarca Lagunera actualmente es la sobreexplotación del acuífero", dijo.

VER MÁS: Asegura Conagua que habrá compensaciones con módulos de riego que transfieran parte de sus derechos para el proyecto de Agua Saludable

No obstante, mencionó que aunque se contemplan acciones para contrarrestar lo anterior ese no es el objetivo principal del proyecto. "El objetivo principal es evitar la contaminación del agua que actualmente consumen los habitantes". Destacó la importancia de la denuncia ciudadana en estos casos a la par de las visitas que realice el personal de la Conagua. Durante el periodo de 2020 y 2021 no se han presentado denuncias formales por pozos clandestinos.

Cabe recalcar que los órganos de la Iniciativa Privada han mostrado un apoyo generalizado al proyecto en el que ven posibilidades para el desarrollo.