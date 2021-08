Christopher Uckermann aún lo persigue la sombra de RBD

Si hay algo que le gusta a Christopher Uckermann es la filosofía. Así que llegó el momento en que decidió meterse a un curso de medium durante medio año, en donde se habla del universo de los ángeles y el manejo de energías.

"Muchos lo relacionan con seres que ya se fueron, pero no es así", dice.

Y algo pasó en ese autoconocimiento, porque ingresó a un proceso creativo en el que le fueron llegando algunas melodías que comenzó a tocarlas en el piano.

Así nació "Heal togheter", sencillo lanzado este viernes y que pretende ser la primera de doce canciones para conformar su próxima producción musical independiente.

"¿Por qué en inglés? Ese idioma lo he escuchado desde niños y así salió. El propósito es, desde mi perspectiva, ver en otras personas esta ideología de empoderamiento y unidad en vez de desunirnos que, creo ha pasado mucho con este tema (la pandemia) que estamos viviendo", considera.

"Me gustaría mucho en la Navidad sentarme con familiares y amigos y no hubiera este sentimiento de depresión que ahora en la calle se siente", agrega.

El actor de "Cómo cortar a tu patán" y "Diablero" ha emprendido un trabajo independiente del engranaje de industria, medio del que no siente identificación en varias cosas, como la superficialidad.

Desde que RBD salió de escena, recuerda, se le han cerrado más puertas de las que se abren ante él. Pero entiende es parte del proceso normal.

"No es cuestión de contenidos. Si hay una sombra atrás y antes era difícil para mí soltar eso. Cuando salgo del grupo siento que no tenía los pies en la tierra, no lo digo en egocentrismo, pero como que no estaba muy en lo terrenal, pensaba que todo se me iba a hacer más fácil, pero pasan los años y la vida te aterriza, eso se valora al final del camino y ahora me gusta pasarla bien", explica.

Christiopher espera sacara una nueva canción en lo que resta del 2021. Y tener fecha de estreno de "El país de las últimas cosas", adaptación de la novela de ciencia ficción homónima, escrita por Paul Auster.