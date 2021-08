Roger Martínez le responde a aficionado que lo insultó

Si hay un partido que fracturó la relación Roger Martínez – afición, fue la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, aquel encuentro en el que los Rayados le arrebataron el título a las Águilas en el Estadio Azteca.

Después de ese encuentro, se hizo viral en redes sociales un video del atacante colombiano en el que se le ve caminando en la cancha, cuando el balón pasaba cerca de él o sin disputar el esférico cuando lo perdía.

Hoy, un seguidor le recordó ese partido en una foto que subió a su cuenta de Twitter: "¡Dale huevón! A ver si ahora si corres en una final", escribió el usuario.

¡Dale huevon! A ver si ahora si corres en una final. — ‍♂️ (@FueraSolari) August 27, 2021

A lo que el delantero azulcrema respondió: "En la final q dicen que no corrí, metí un gol con el que pudimos ser campeones, que luego la gente de arbitraje pidió disculpas porque no debió ser anulado, también en la semifinal (contra Morelia) había metido uno el cual fue anulado de una manera que no se entiende pero siempre voy para delante. Vamos por la 14".

Roger Martínez en el actual certamen lleva dos anotaciones en 450 minutos disputados.