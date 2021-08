Apple cambia normas en la App Store ante demandas de desarrolladores

Apple siempre se ha caracterizado por su ecosistema cerrado. La compañía no permite la descarga de programas ajenos a su tienda y para formar parte de ella los desarrolladores tienen que pasar por un proceso muy puntual. Sin embargo, en los últimos años la marca ha sido ampliamente criticada por sus políticas y ahora ha decidido cambiar algunas de sus reglas tras una demanda colectiva.

Recordemos que un grupo de desarrolladores presentaron una demanda colectiva en 2019 en los Estados Unidos contra la compañía de tecnología argumentando que Apple incurre en prácticas anticompetitivas al permitir solo la descarga de aplicaciones a través de su App Store.

Ante la demanda, ahora Apple ha aceptado cambiar varias reglas que rigen su tienda, quizá la más significativa es que está "aclarando" que los desarrolladores pueden enviar correos electrónicos a los usuarios "sobre métodos de pago fuera de su aplicación iOS". Y es que la compañía de la manzana ha sido muy criticada por no permitir que los desarrollares presenten sus propios métodos de pago en sus aplicaciones, lo que los obliga a usar los de la App Store que se queda con una comisión de hasta el 30%. Precisamente esa fue la razón por la cual Fortnite ya no está disponible y se hay una batalla legal de Epic vs. Apple.

De acuerdo a los cambios Apple explicó que los desarrolladores pueden comunicar que hay un método de pago alternativo a su tienda por correo electrónico u otros métodos, siempre y cuando no lo hagan directamente en su aplicación.

El problema que se está haciendo notar es que los desarrolladores necesitarán autorización expresa de los usuarios para acceder a su correo electrónico y poder informarles que cuentan con otras opciones de pago. Y la mayoría podría rechazar la información directa.

Otros cambios

Además de lo anterior Apple también está prometiendo más transparencia en torno a su proceso de revisión de aplicaciones, que los desarrolladores han dicho, es confuso y difícil de navegar.

La compañía dijo que publicará un "informe anual de transparencia" que compartirá estadísticas significativas sobre el proceso de revisión de aplicaciones, incluido el número de aplicaciones rechazadas por diferentes razones, el número de cuentas de clientes y desarrolladores desactivadas, datos sobre consultas y resultados de búsqueda, así como el número de aplicaciones eliminadas de la App Store.

Hay otros cambios que están destinados a dar a los desarrolladores más flexibilidad en la fijación de sus precios. Apple afirmó que aumentará el número de puntos de precio disponibles para los fabricantes de aplicaciones de "menos de 100 a más de 500". Esos cambios se esperan para fines del próximo año, según una declaración de abogados que representan a los desarrolladores.

Además, Apple acordó mantener los cambios que originalmente había señalado serían temporales debido a la pandemia de COVID-19 que, eso significa que conservará las comisiones al 15% para los desarrolladores que ganan menos de un millón de dólares al año. Esa regla ahora estará en vigor durante "al menos los próximos tres años".

Por último se habla de que algunos desarrolladores también podrían recibir pagos en compensación como parte del convenio, aunque el sitio web con detalles sobre los arreglos aún no se ha publicado. También es importante destacar que el acuerdo, que aún está pendiente de aprobación judicial.