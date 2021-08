'Stranger Things', el primer videojuego de Netflix en Android

La compañía ya ha comenzado a probar juegos móviles como parte de sus suscripciones. Pero no en todo el mundo. Netflix confirmó al medio Engadget que por primera vez está poniendo a prueba juegos en su aplicación móvil de manera pública, pero la disponibilidad es muy limitada por ahora. "A partir de hoy, los suscriptores en Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos opciones, "Stranger Things 1984" y "Stranger Things 3", todos como parte de su membresía", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r