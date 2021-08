Amanda Serrano y Yamileth Mercado prometen guerra en Cleveland

Las campeonas del WBC, la puertorriqueña Amanda “The Real Deal” Serrano y la mexicana Yamileth Mercado, estuvieron frente a frente. Ambas se enfrentarán el próximo domingo en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland.

En la pelea estelar de la velada, el reconocido creador de contenido e invicto boxeador profesional Jake “The Problem Child” Paul y el ex campeón de UFC, Tyron “The Chosen One” Woodley.

La boricua Amanda Serrano dijo “Quiero agradecer a Jake por poner su fe en mí y presionar para que me uniera a esta cartelera. Seremos dos campeonas que se enfrentarán y dejarán todo en el ring".

He hizo referencia a lo conseguido: "Estos cinturones son mis bebés. Va a ser muy difícil para ella vencerme y llevarse esto a México. Se va a casa con las manos vacías. Agradezco a Mercado por tomar la pelea, pero ella no me podrá ganar".

Agrego que entrena y pelea por ser la mejor del mundo "Espero que la gente pueda reconocer que las mujeres también son campeonas y que trabajamos tan duro como los hombres. Les vamos a mostrar a todos que el boxeo femenil también es genial”.

Por su parte Yamileth Mercado respondió: “Estoy subiendo de peso, pero soy una de las peleadores más grandes en las 122 libras. No me preocupa en absoluto subir de división para esta pelea".

Enfatizó que llega muy bien preparada y se siente fuerte, por lo que está segura de que va a ganar el domingo y demostrar que está a la altura del desafío "Vamos a sorprender a mucha gente”.