Kanye West causa polémica en la presentación de su disco ‘Donda’; Kim Kardashian va vestida de novia

Kanye West desató polémica el pasado jueves por la noche durante la presentación de su álbum completo “Donda” en Chicago, EUA, después de que sorprendiera a sus fanáticos con la presencia de Marilyn Manson y el cantante DaBaby, acusados de abusos y homofobia respectivamente. Además de que su ex Kim Kardashian acudió al evento vestida de novia.

El intérprete de “Fade” realizó anoche la tercera escucha de su décima producción discográfica en el estadio Soldier Field, donde la gran atracción fue la réplica de la casa en la que creció el rapero y productor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NUTTY (@nutty_twitch)

West apareció acompañado de DaBaby, quien recientemente ha sido señalado por comentarios homofóbicos y con quien Kanye colaboró en la creación de una de las canciones de “Donda”.

Que rayos hace ahí Marilyn Manson #DONDA pic.twitter.com/WGUoNvENMc — El Pug Asesino (@YoungAAC) August 27, 2021

Asimismo, West invitó al escenario al cantante Marilyn Manson, acusado públicamente hasta en cuatro ocasiones de abuso sexual y se encuentra actualmente bajo investigación. Esto sin que el rockero tenga relación con el disco de Kanye.

Marilyn manson y kanye west? Realmente están el mesias y el anticristo en el mismo lugar? No entiendo nada pic.twitter.com/R2ld4u33mv — Nicovid 19 (@nicolas_ac13) August 27, 2021

Otro de los momentos impactantes de la noche ocurrió cuando West se prendió fuego durante el evento, además de la presencia de Kim Kardashian ataviada en un vestido de novia y con velo.

Another video of @KanyeWest and @KimKardashian leaving the #DONDA event in Chicago tonight (8.26.21) pic.twitter.com/aVJqkemxJk — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) August 27, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Apple Music (@applemusic)

After bringing out Marilyn Manson and DaBaby, Kanye lit himself on fire at his Donda listening party. pic.twitter.com/XhF4C1BjxC — Consequence (@consequence) August 27, 2021

La asistencia de Kim y de los cuatro hijos que tiene con Kanye encendieron los ánimos en el evento, ya que fuentes cercanas a la pareja afirman que siguen adelante con los trámites de divorcio.

El asombroso concierto de presentación inició dos horas tarde, pero duró cinco y fue retransmitido por Apple Music.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de las 30 nuevas canciones que conforman “Donda”, aunque se afirmó que se trata de un disco ya terminado y revisado por el estudio de West.