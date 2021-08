Fortnite dedica museo a Martin Luther King

"I have a dream" ("Tengo un sueño") es una frase icónica que se conoce en todo el mundo. Fue pronunciada el 28 de agosto de 1963, por el Dr. Martin Luther King Jr. durante su conferencia en los escalones del Lincoln Memorial, en los Estados Unidos. Ahora, casi 60 años después, puedes escuchar el discurso en su totalidad dentro de Fortnite.

Como parte de una experiencia llamada "March Through Time", la revista "Time "creó la exhibición interactiva con la ayuda de la comunidad del modo creativo del videojuego, así como del Museo DuSable de Historia Afroamericana y la propiedad del Dr. King.

"March Through Time" transporta a los jugadores a Estados Unidos en 1963, pero con una versión "reimaginada" de la capital de la nación que les permite no solo escuchar las famosas declaraciones como parte de la lucha por los derechos de las personas negras, sino visitar exhibiciones como si se tratara de un museo que cuentan la historia del discurso del Dr. King, la Marcha en Washington por el Empleo y la Libertad y el movimiento por los derechos civiles en general.

Si quieres ver de qué se trata puede consultar "March Through Time" utilizando el código 3815-8892-143. También es accesible a través del menú Descubrir. Aquellos que completen la experiencia ganarán una insignia especial que después pueden utilizar en sus partidas de Fortnite.

No es la primera vez que Fortnite se combina con la realidad. Ya son famosos sus conciertos y colaboraciones con diversos artistas y marcas pero, incluso, esta no es la primera vez que el juego toca un tema serio. Como señala el sitio Eurogamer, Epic Games proyectó una serie de programas dedicados a combatir el racismo y el año pasado.

Celebrate the work of Dr. King in March Through Time presented by @TIME, an interactive experience by @Chasejackman1, @GQuanoe, @XWDFr, and @YU7A_16 in @FNCreate

Explore a reimagined DC, listen to Dr. King’s historic speech and more.https://t.co/FWs9BPWk31 pic.twitter.com/tmPhFnP6wL