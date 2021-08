Famosos que se identifican con el término 'no binario' y lo defienden

Ahora que se ha puesto de moda el término "binario", varias celebridades que no se identifican dentro de las categorías de hombre y mujer, respondieron a la definición.

El cantante inglés Sam Smith confesó que, cuando escuchó hablar del género no binario, se identificó de inmediato. "Cuando conocí, leí y escuché hablar a las personas no binarias dije: 'Demonios, eso soy yo'. No binario es que no te identificas con un género, eres tu propia creación".

Lovato expresó que está orgullosa de haber tomado la decisión de nombrarse persona no binaria. "Cada día que nos despertamos se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser".

Ruby Rose se describió a sí misma como una persona sin género definido. "La mayor parte del tiempo definitivamente no me identifico con ninguno de los dos géneros. No soy un hombre; no me siento como una mujer, pero obviamente nací como una".

Finalmente, Miley Cyrus dijo que no le gustaban las etiquetas de niño o niña. "Soy igual. No tiene nada que ver con ninguna parte de mí o cómo me visto o veo. Es cómo me siento".

