Danna Paola alarma a fans con video donde ‘luce irreconocible’; ‘pensé que era Ninel Conde’

En medio de la promoción de su nuevo sencillo “Kaprichosa”, Danna Paola ha dado de qué hablar luego de que algunos de sus fanáticos señalan que luce irreconocible en un reciente video en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la publicación de la cantante, donde protagoniza un baile, la idea original era que sus seguidores aprendieran los pasos de su tema inédito y, a la vez, se sumaran a su nuevo challenge (reto).

Sin embargo, los internautas comenzaron a cuestionarle sobre si se había hecho algo en el rostro, pues señalan que sus facciones lucen mucho más afiladas y marcadas en el clip.

“¿Qué te hiciste?” “Al principio no la reconocí”, “Es otra”, “Cambió demasiado”, “Abusó de las cirugías”, “Pensé que era Ninel Conde”, “Soy yo o parece otra persona?” y “Cambio extremo”, fueron algunos de los mensajes que más repitieron en la publicación.

No obstante, también hubo quienes salieron a la defensa de Danna Paola, pues señalaron que solo se trataba del filtro que utilizó, mientras que otros indicaron que, aunque sí había bajado de peso, no se había sometido a ninguna intervención. Incluso pidieron frenar los comentarios negativos en su contra.

“El filtro que utilizó esta vez no le favoreció”, “NO está operada, ella solo adelgazó, el maquillaje también hace su función”, “Repitan conmigo: no es mi cuerpo, no es mi vida, no opino” y “ Es efecto del maquillaje”, fueron otras de las reacciones que aparecieron en su publicación.