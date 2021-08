Enfocados en la efectividad: Guillermo Almada sobre Santos Laguna

Para Guillermo Almada, la falta de contundencia ante el arco rival, es lo que ha ocasionado que los Guerreros sean el equipo que registra más empates en el Apertura 2021, con un total de cinco en seis encuentros.

“Analizamos el partido más reciente que tuvimos y lo hicimos muy bien, pero debemos corregir algunas cosas, más allá de la polémica que se suscitó al final, lo que debemos de hacer son las cosas que dependen de nosotros, la efectividad, sobre todo por la gran juventud que tenemos en el plantel” indicó ayer de manera virtual desde el TSM.

Agregó que León fue el rival más inmediato y aunque no se ganó, se quedaron con buenas sensaciones, por todo lo que representan los Panzas Verdes, además del gran primer tiempo que tuvieron ante Tigres pero es algo que les cuesta, el concretar las oportunidades que se les presenten.

“A pesar que trabajamos mucho eso, por la juventud se hace diferencia, dejamos dos puntos en el camino, pero debemos seguir evolucionando y creciendo, equivocándonos menos, tener efectividad en la parte ofensiva, pero también intentar crear más posibilidades y en la medida que vayamos recuperando a lesionados, nos dará mayor fortaleza, por la competencia interna que existirá, dejándonos a nosotros (cuerpo técnico) el poder elegir”.

El charrúa expresó que el trabajo y evolución es una constante diaria con los albiverdes, porque el techo de los jóvenes está muy distante, por lo que deben mejorar muchas cosas, para así darle alegría a la gente.

“Los que están retrasados, saben que deben trabajar fuerte para estar a la par del resto, son profesionales y entienden que estamos en una liga muy exigente, pero siempre miramos para adelante, a pesar de las circunstancias” del partido.

Reconoció que la ausencia por lesión del cancerbero Carlos Acevedo les pesa, sobre todo porqué es un jugador importante en la convivencia diaria del equipo, que ha crecido además de la competencia que tiene con Gibrán Lajud.

“Estamos convencidos que Lajud lo puede hacer bien, a pesar de la baja de Carlitos, la vamos a resentir, debemos mantener las mismas obligaciones, a pesar de la problemática que nos persigue en muchos partidos, pero en el último año y medio, no he podido tener un plantel completo, pero vamos con optimismo”.

También recalcó que aunque no pudieron ganar en León, se hizo una gran propuesta, pero no tuvieron la efectividad deseada, por lo que con más goles a favor, no pasaría lo del final con el tema arbitral, manifestando que por eso cuestan mucho dinero los delanteros, ya que son los que meten los goles.

OBLIGACIÓN

Por otro lado, coincidió con sus jugadores, al señalar que el domingo en el Corona, deben obtener su primer triunfo como local en la campaña. A pesar de tener una hegemonía histórica y dominante ante los Bravos en partidos oficiales de Copa y Liga MX, no deben confiarse, para evitar dejar ir más puntos.

“Juárez tiene un buen entrenador y futbolistas, es un equipo difícil y complicado” advirtió, dejando en claro el timonel verdiblanco, que será un partido determinante ante los fronterizos, por ser el rival más inmediato.

“Precisamos ganar al igual que ellos, proponer un partido de alta intensidad, hemos tenido una semana de trabajo, pero es un partido vital el del fin de semana porque estamos con nuestra gente y queremos darle una alegría”.

Recibirá el informe médico de Fernando Gorriarán, Matheus Dória y Diego Valdés, que el miércoles en California, participaron en el Juego de Estrellas ante la MLS, representando a la Liga MX, por lo que charlará con ellos, para conocer las condiciones físicas en las que regresaron.

Y acerca de ese encuentro destacó: “hubiéramos preferido que fuera en otra fecha, por la continuidad de partidos que hemos tenido, fijamos los calendarios y así está, pero es un buen espectáculo para los que participen, de eso se trata, de transmitir alegría a la gente, aunque tal vez manejarlo de otra manera”.

CONVOCADOS

Los juveniles santistas Jordan Carrillo y Edgar Games, fueron convocados a la Selección Nacional de México Sub-21, encabezada por Raúl Chabrand, que trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, del 29 de agosto al 6 de septiembre, dentro de la fecha FIFA.

La noticia llenó de júbilo al estratega albiverde, quien reconoció la labor realizada por los canteranos, a quienes ha debutado y les ha dado continuidad en el balompié profesional mexicano.

“Jordan (Carrillo) está jugando y a su corta edad (18 años) con buenas actuaciones, Games ha debutado hace dos años, sufrió un percance que lo retrasó el torneo anterior, pero será un buen aporte, lo han citado a selecciones menores en otras ocasiones, traen el mismo proceso de Santiago Muñóz, Jair (González Romo), Jordan, comprenden el plantel de primera y son jugadores muy importantes” expresó.

Y es que Carrillo, es un volante que cuenta con proceso en la institución santista desde la categoría Sub-15. Fue campeón en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018 con los Guerreros Sub-17, y en el Apertura 2019 con el cuadro lagunero Sub-20.

En el presente torneo, ha disputado todos los partidos con el primer equipo, cuatro de ellos como titular.

Por su parte Games, mediocampista cuyo proceso en Santos inició en Sub-13, tiene un palmarés similar al de Carrillo, con títulos en Sub-17 y Sub-20.

En el Apertura 2021, ya tuvo actividad con el cuadro estelar de Almada, en los duelos contra Necaxa y Cruz Azul de las primeras dos jornadas.

SILBANTE

La Comisión de Árbitros, informó que el hidrocálido Oscar Macías Romo, fue designado como el silbante central para el compromiso del próximo domingo en el Corona entre Santos Laguna y Bravos de Ciudad Juárez.

Como auxiliares en las bandas, tendrá a los asistentes Michel Alejandro Morales y Michel Caballero Galicia, mientras que como cuarto árbitro fungirá Victor Alfonso Cáceres Hernández.

Respecto al VAR, el responsable será Erick Yair Miranda Galindo, que será asistido en cuanto a la tecnología se refiere, por Oscar Mejía García.