Intocable vive su mejor momento

A sus poco más de 27 años de carrera, Intocable pasa hoy en día por un gran momento profesional, "el mejor de todos", expresa el líder del grupo, Ricardo Muñoz.

Ricky, como le dicen los fans, amigos y colegas, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su visita a la región este viernes y recalcó que la banda llegó para quedarse, ya que su éxito no ha sido pasajero.

"Somos un grupo que nos encontramos en nuestra mejor etapa. La primera etapa se da cuando eres el grupo más sonado en la radio, llegaste a la montaña y luego llega una segunda donde llega la confusión en relación con qué hacer para quedar bien con toda la gente, y por último llega esta tercera etapa donde nos sentimos cómodos siendo como somos, y es que ahora hacemos lo que queremos", compartió.

Muñoz informó que tanto él como sus compañeros se encuentran emocionados de poder presentar su gira, Momentos, en la Comarca Lagunera; tan es así que cuando ve en sus calendarios alguna fecha en esta región no puede evitar sonreír.

"Hay mucho cariño entre nosotros y el público de La Laguna. Estamos listos para presentarnos; Torreón siempre ha sido una plaza que nos apoya muchísimo. Les pedimos que sigan entablando las medidas sanitarias como usar cubrebocas, pero sobre todo les pido por favor que se vacunen", comentó.

Aunque en la Comarca Lagunera Ricky y los demás "intocables" han tenido días de gloria, durante la charla reveló que aquí le ocurrió algo muy desagradable.

"Hace varios años, durante un concierto en Torreón, me sentí mal, casi me desmayaba. Me dieron suero, me aliviané y pude volver a cantar; eso jamás lo voy a olvidar", manifestó.

Según explicó el cantante, su reciente tour les está dando gratas satisfacciones, y cómo no, si ha sido con el que volvieron a los escenarios tras más de un año de haber parado su "chamba" por la crisis sanitaria.

"Empezamos la gira en Estados Unidos y posteriormente en varias partes de México, como Monterrey. Hemos sentido vibras muy bonitas de las personas en cada show que hemos ofrecido", informó.

Por otro lado, Muñoz dio los detalles de su más reciente sencillo, Jamás te soltaré, el cual ha sido del agrado del público.

"Es una rola que entregamos a finales de julio. Está muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo ahora en este mundo tan extraño, en estos tiempos tan raros.

"La melodía te abraza, te reconforta. Creo que muchas personas hemos perdido personas en esta pandemia y creo que la rola te da ánimos", expresó.

Ricardo dijo en la plática que admira bastante al compositor lagunero Miguel Luna, quien les dio el tema El amigo que se fue.

"Es una persona que admiro como cantante y autor. Su carrera ha sido excelente. Hay bastante talento en la Comarca Lagunera", puntualizó.