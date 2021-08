La Feria de Torreón apuesta por proyecto de bioseguridad

La Feria de Torreón realiza una fuerte inversión en un ambicioso proyecto de bioseguridad, rebasando los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.

Ricardo Ruiz Ávila, presidente del consejo directivo de la Feria, dijo que se tienen medidores de CO2, que permiten conocer la calidad del aire en lugares cerrados, estaciones de gel antibacterial, personal que sanitice todas las mañanas, recorridos constantes de especialistas en bioseguridad y un grupo especial de inspectores COVID que estarán al pendiente de que los visitantes ayuden a cumplir los protocolos, de modo que se hace un gran esfuerzo para ofrecer instalaciones seguras.

Será la edición 74 de la Feria, que se suspendió durante el 2020. Señaló que se espera contra con 600 empleados directos e indirectos, además de todos los proveedores que atenderán durante este mes de trabajo. Indicó que la derrama económica no es medible aún debido a que, a diferencia de otros años, la expectativa de visitantes es menor, sobre todo por la bioseguridad.

"Hemos aprendido mucho de los conciertos que se han ofrecido, contratamos a un equipo de expertos y estamos haciendo todos los intentos para que esta sea la Feria más segura", comentó.

Ruiz Ávila informó que algunas de las novedades serán las áreas de descanso perfectamente delimitadas con mesas que cuenten con sana distancia, gel y servicio de limpieza para que los visitantes puedan descansar, convivir y degustar sus alimentos.

La feria tendrá un aforo autorizado de hasta 17 mil 500 personas, que equivale al 50 por ciento, en el espacio al aire libre que cuenta con más de 220 mil metros cuadrados. Indicó que se ofrecerán los precios del 2018.

"La sociedad lagunera se puede sentir segura al asistir a la Feria, estamos haciendo un gran esfuerzo, recuerden que todo lo que se recaude es para apoyar a la comunidad a través del Club Rotario Torreón", dijo.

Cabe señalar que el recurso que aporta la comunidad lagunera a través de este evento se destina a apoyar distintas labores sociales, como son los asilos de ancianos o la colocación de plantas potabilizadoras de agua en zonas rurales, entre otras actividades.

La Feria de Torreón está autorizada por el Subcomité Regional de Salud de La Laguna. Entre las medidas contempladas, no se permitirán los bailes, en Las Jarras no habrá "toques" y el consumo será en vasos desechables de un solo uso. Se tendrán contadores en las entradas, en algunos casos no será necesario cruzar por el área de exposiciones, será opcional de acuerdo al número de personas que estén en el interior.