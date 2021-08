Selena Gomez y Camilo se unen en el colorido video de '999'

La cantante estadounidense Selena Gomez une su voz a la del colombiano Camilo en el tema "999", el cual fue estrenado este jueves, viene acompañado de un videoclip lleno de colores, en donde se puede ver a la también actriz jugando con el cabello de colores, en un tema que tiene influencias del género urbano, muy al estilo romántico de Camilo.

El videoclip está dirigido por Sophie Muller y se grabó en Los Ángeles, California, el cual ya está disponible en el canal oficial de Youtube de la cantante.

Selena Gomez nació en Grand Prairie, Texas, de padre mexicano y madre norteamericana, aunque anteriormente había tenido acercamiento a cantar en español con el tema "Un año sin lluvia" en 2010, y con los ritmos latinos en sus colaboraciones "Taki Taki" junto a Ozuna, Cardi B y Dj Snake o en "I Cant get enough" con Tainy y J Balvin, fue hasta este 2021 que finalmente decidió incursionar por completo con un EP en español titulado "Revelación", el cual desprende los éxitos "Baila Conmigo" al lado de Rauw Alejandro y "De una vez".

Todo apunta a que Gomez se encuentra trabajando en un bueno trabajo discográfico, aunque no se han revelado más detalles sobre posible título o fecha de lanzamiento.