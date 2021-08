Paco de la O responde a Gaby Platas tras acusarlo de violencia

Paco de la O prefiere dejar en el pasado su relación con Gaby Platas, incluyendo las acusaciones de violencia que ella hizo contra él.

El actor mexicano dijo qué pasó por un proceso de sanación personal para superar la relación de 10 años que tuvo con Platas, quien recientemente confesó en una entrevista, contrario a lo que se pensó en 2018, que su relación con el actor no terminó nada bien.

"Creo que para mí como mujer fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas y que de repente uno se acostumbra y no te das cuenta de que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas", dijo Platas en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda.

Paco considera que tras su divorcio de la actriz, lo que ella diga ya no es algo que le competa y asegura que ahora tiene una ideología de no vivir pensando en el pasado.

"Creo que uno tiene que asumir esto amorosamente, que uno es el resultado de todas sus relaciones y tenerles respeto", expresó De la O en conferencia de prensa.

"Siempre voy a mandar bendiciones para Gabriela porque ella me dejó muchas cosas hermosas, el hecho de que haya surgido ahora (la acusación), sí me sorprendió, digamos que todo lo que sucedió en la relación y las cosas que yo tenía que resolver como persona, me he dedicado a eso", agregó.

Desde hace tres años es pareja de la actriz Malú Carreras, quien tiene un hijo de 7 años a quien Paco describió como "maravilloso" y afirmó que su relación no se vio afectada tras las declaraciones de su ex.

El budismo fue una de las prácticas que lo ayudaron a superar su anterior relación y ahora junto a Malú, no sólo trabajará en los shows de "La terraza Bichicori", sino que también están impulsando una productora.

"Yo estoy bien, abrazando la ética, abrazando el amor, lo demás ya no es algo que me compete. Yo ya no estoy en esa relación desde hace cuatro años…Todo es una interpretación de lo que tu vez, la realidad no existe de manera objetiva, todo es a partir de lo que uno ve", señaló.

Finalmente aceptó que de encontrarse con Gaby en alguna ocasión, la saludaría con respeto y aseguró que está en contra de cualquier tipo de violencia.

"Hay violencia contra los hombres, contra los chavitos, señoritas; yo veo una époczs degenerada en robos y violencia. La violencia no debe de ser, punto. Y si hay alguien violento, que trabaje, pero la vemos en las casas, en el tráfico y la mejor manera de salir adelante es que cada quien haga su parte".