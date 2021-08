El diputado local Juan Carlos Maturino se reúne con representantes de diferentes sectores de Tlahualilo

El diputado local Juan Carlos Maturino Manzanera tuvo una reunión con representantes de diferentes sectores de Tlahualilo, y manifestó que en su responsabilidad como legislador federal llevará al Congreso de la Unión propuestas para que a los duranguenses les vaya bien. Dijo que lejos de confrontaciones buscará gestionar beneficios para los ciudadanos siendo está la responsabilidad de todos los diputados federales de Durango. También adelantó que ve un escenario para el 2022 donde se habrá de repetir la alianza que para las recientes elecciones dio buenos resultados con el PAN, PRI y PRD.

En esta reunión participó el exalcalde de Tlahualilo y también panista además de productor, Sergio Nevarez.

Maturino, diputado local de la legislatura saliente en el Congreso del Estado recién presentó su tercer informe de actividades legislativas y destacó sus objetivos al haber ganado una curul en el Congreso de la Unión.

"Un tema importante al término de la actual legislatura es que estamos a punto de iniciar la 65 legislatura federal del Congreso de La Unión. Básicamente es poder trabajar con los municipios y tener con claridad que tenemos que luchar en el Congreso, ya que el reto que tenemos es poder hacer un presupuesto participativo donde la gente realmente nos diga cuáles son las necesidades prioritarias de cada uno de los 39 ayuntamientos del estado y ese es el compromiso que Carlos Maturino hoy habrá de afrontar y con mucha responsabilidad", dijo el legislador federal electo.

Mencionó que es necesario entender que los diputados y quienes están en la función pública en ocasiones no trabajan de la mano con el ciudadano y no conocen sus necesidades y de ser así no tendrán una visión clara de cómo poder hacer que se desarrolle mucho mejor el estado o los municipios.

Destacó el compromiso que habrán de asumir todos los diputados de Durango en beneficio de la entidad "y que nos vean cercanos a la gente pero sobre todo que no nos vayamos, porque regularmente se van a México y no regresan a los municipios y hoy esa la responsabilidad que tenemos los que vamos a estar en la 65 Legislatura porque Durango va a tener siete Diputados de los cuales 5 son de la Alianza Va Por México y dos de Morena", destacó.

Comentó que los diputados deben recorrer el estado pero sobre todo levantar la voz en el Congreso de La Unión con claridad y con objetividad buscando que en este caso Durango tenga beneficios y nunca generando conflicto con el Gobierno Federal "pero sí debatiendo lo que no nos parezca pues el objetivo es que a Durango le vaya bien", comentó.

Respecto al proceso que se abrió entre los partidos en busca de los candidatos a la gubernatura del estado mencionó que ya ha sido muy claro el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en el sentido de que como militantes quienes tengan tal aspiración deberán tener un trabajo previo y que en esa ruta se habrá de respetar lo que el partido indique al final.

"La obligación que tenemos ahorita es tratar de hacer un buen trabajo en el Congreso federal y tratar de ser un buen diputado federal que realmente vea por las causas de los duranguenses en el Congreso de La Unión y si esas condiciones son necesarias para poder ayudar a mi partido de otro lado lo haremos. Ya hemos estado recorriendo todo el estado, estuvimos en Indé, en Mapimí", recordó.

Señaló que justamente el recorrido es para conocer las necesidades y sumar los esfuerzos entre diputados, gobierno y ciudadanos "se pueden hacer que las cosas sucedan y sucedan para bien", refrendó.

Dijo que el ejercicio de la alianza partidista fue muy interesante y que en Durango a la Alianza Va Por México le fue bien.

"Desde mi punto de vista fue un ejercicio muy interesante porque a Durango a la Alianza Va Por México le fue bien, dos de cuatro y a la Alianza Va Por Durango 11 de 15 entonces creo que se tendrá que valorar mucho que vayamos juntos una alianza para el 2022 porque estoy cierto que solos será muy complicado y con mucha madurez vemos que tenemos que seguir de la mano con el PRI con el PRD y con mucha responsabilidad porque lo que nos falló en este 2021 lo tenemos que eliminar y lo que hicimos bien lo tenemos que replicar y tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo de la mano quitándonos muchas cosas que tenemos como partidos y anteponiendo el bien superior, que es que a Durango le vaya bien y obtener un triunfo en el 2022", acotó.