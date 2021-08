Es algo familiar: Remmy Valenzuela sobre acusaciones de tortura

“Se especulan cosas, no todo es verdad”, dice tajante el cantante Remmy Valenzuela quien reapareció ante las cámaras de Despierta América para hablar de la supuesta golpiza que habría dado a su primo Carlos Armando y a Katy, la novia de éste.

En una entrevista con dicha emisión, el intérprete informó que no estuvo profugo de la justicia y que lo de ha dicho de él, es mentira.

“Todas las familias tienen problemas nomas que esta vez se me salió de control Han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno lo que los medios dicen, no lo que se especula. Pido ahí un poquito de respeto al público por favor, que son cosas familiares”, dijo Remmy tajante.

Según manifestó Valenzuela, no se alejó de los escenarios por “líos legales”, sino porque buscaba estar tranquilo para así, entregarse como se debe a su público.

“Yo me esperé tanto tiempo por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo”, sostuvo.

El artista comentó que la situación se salió de control, algo que ha lamentado profundamente.

“Se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho.

“Todos tenemos errores, todos tenemos una vida y mi vida privada es mi vida privada y se los pido por favor, no quiero más cosas sobre eso”, dijo. Remmy Valenzuela se presentará en la Feria de Torreón el 24 de septiembre junto a “El Coyote”.

