Amanda Serrano, en excelentes condiciones para subir al ring ante la mexicana Yamileth Mercado

La campeona mundial Pluma del WBC, la puertorriqueña Amanda Serrano, estará exponiendo sus títulos, ante la monarca universal Supergallo, la mexicana Yamileth Mercado, el próximo domingo 29 de agosto, en el “Rocket Mortgage FieldHouse” de Cleveland, Ohio.

La campeona Serrano mostró en un entrenamiento público, estar en óptimas condiciones para exponer su título mundial.

“Jake Paul es el evento principal, pero no la atracción principal. Voy a asegurarme de robarle el centro de atención y de atraer a la gente a disfrutar del boxeo femenil y a entender que las mujeres pueden pelear y montar espectáculos, y demostrar que nos merecemos esta oportunidad” dijo la boricua.

“Es una campeona puertorriqueña contra una campeona mexicana. Eso es suficiente dicho. Es joven, tiene hambre y quiere mis títulos, pero he trabajado muy duro y no va a ser una tarea fácil vencerme”.

“Aporto emoción, poder de nocaut, habilidades y también una gran barbilla. He estado boxeando desde que tenía dieciocho años. El boxeo es todo lo que he conocido. He dedicado y sacrificado toda mi vida al deporte del boxeo”.

En la pelea estelar de la misma cartelera, la superestrella YouTuber, Jake Paul, se enfrentará al excampeón mundial UFC, Tyron Woodley.