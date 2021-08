Real Madrid hace nueva oferta al PSG por Kylian Mbappé; ¿Ahora si le llegaron al precio?

Pero al parecer, las intenciones del Real Madrid por tener a Mbappe en sus filas van muy en serio, ya que de acuerdo a Fabrizio Pérez, los madrileños plantearon la posibilidad de que la transacción sea de 170 millones de euros más otros 10 millones de complementos.

Confirmed. Real Madrid made a new official bid to Paris Saint-Germain for Kylian Mbappé. €170m guaranteed + €10m add ons. ⚪️ #RealMadrid #Mbappé

Real Madrid sources feeling is that it will be the final bid. Mbappé only wants Real Madrid, now or next summer. pic.twitter.com/xRhVUsYDlt