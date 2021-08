Personal adscrito a la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se manifestó este jueves en la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en Torreón para denunciar supuesto hostigamiento y violaciones de las condiciones generales de trabajo (CGT).

Señalan directamente a la jefatura de Enfermería y al titular de la citada dependencia, Juan Pérez Ortega.

Las y los inconformes colocaron esta mañana lonas en las instalaciones con la leyenda de "los trabajadores sindicalizados que aquí laboramos, trabajamos bajo protesta, debido a que las autoridades jurisdiccionales no respetan nuestras prestaciones sindicales".

Personal de salud en #Torreón se manifiesta en Jurisdicción Sanitaria porque 'no respetan sus prestaciones sindicales' https://t.co/pwahVL9Gnc pic.twitter.com/rM85p5pWoQ — El Siglo de Torreón (@torreon) August 26, 2021

Mediante un oficio enviado a Pérez Ortega que antes de ser jefe jurisdiccional era secretario de organización de la Sección 87, el personal sindicalizado encabezados por su secretario general José Manuel Riveroll Duarte, señalaron que se violan sus CGT al negarles pases de salida.

"El cual es un documento incluso, que en su formato contempla en un recuerdo esta característica de pase de salida sindical, con esto se vulnera un derecho obtenido en el transcurso de los años", alegaron.

De seguir negando el pase sindical que tiene siete años en uso, amagaron con recurrir al artículo 130 de las CGT que dicta conceder licencia a las y los trabajadores sindicalizados sin menoscabo de sus derechos.

Mencionaron que también se ha violado su libertad y privacidad, ya que se instalaron videograbadoras en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria VI además de supuesto trato arbitrario por parte de la jefatura de Enfermería. De igual manera, señalaron deficiencias en la infraestructura y falta de insumos en las unidades administrativas.

"La infraestructura es mala, carecemos de muchos insumos y aunado a todo esto se nos niegan algunos derechos que hemos adquirido con el paso del tiempo. No hay una congruencia en la situación que tenemos, los puntos de vista en los que no coincidimos mucho tiene que ver con las acciones que ha emprendido el jefe jurisdiccional y la jefa de Enfermeras, las hostiga con acciones arbitrarias y prepotentes", dijo Carlos Hugo Pérez, miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene del Sindicato.

Araceli Gallegos Ríos, secretaría de organización de la Sección 87 afirmó que fue una manifestación pacífica. "El personal está sintiendo hostigamiento por parte de la autoridad jurisdiccional, tanto cuando van a hacer las supervisiones y no hay representación sindical o simplemente para tomar un derecho, un pase sindical, ahora resulta que ya no son válidos, ni siquiera con la firma de nuestro secretario general. Hay cámaras de vigilancia aquí que lejos de ser vigilancia tienen también audio, la gente anda por los pasillos temerosa y con miedo", detalló.

Comentan que en las supervisiones a las unidades de salud, "nada más se va a exigir, a sancionar, a regañar" pese a que éstas deben ser para guiar, orientar y resolver los problemas a fin de que se mejoren las condiciones de la institución.

NIEGA HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el jefe jurisdiccional Juan Pérez Ortega negó lo anterior y dijo que se trata de una visión equivocada que tienen los inconformes y sobre todo, la representación sindical.

"Sí estamos trabajando, respetando las condiciones generales, sí se respetan. Por ahí, la parte sindical ha incurrido en tomar algunas atribuciones que no le corresponden como el manejo de algunos pases de salida, autorizar algunas asistencias, que las condiciones generales lo marcan muy bien a quién corresponde hacer eso. De e esta situación ya están enteradas correspondientes en la Secretaría de Salud y son las que están tomando el caso", afirmó.

Los pases de salida se distribuyen en seis horas al mes y por cada salida se pueden utilizar dos horas y por motivos como asuntos sindicales, oficiales o personales. Según Pérez Ortega, éstos deben ser firmados por el jefe de la Unidad Administrativa. Se solicita por el Sindicato pero debe ser autorizado por la autoridad.

Además, indicó que le extraña que le haya llegado el oficio pues el pasado lunes estuvo en Saltillo en una reunión con el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez y con el líder sindical, José Manuel Riveroll Duarte. "Acordamos estar revisando todas las situaciones que se fueran presentando, incluso el día de hoy tuvimos una reunión vía zoom y estaba comprometido el doctor José Manuel Riveroll a estar presente y no estuvo. Se le está invitando al diálogo desde hace mucho tiempo", explicó.

Juan Pérez Ortega mencionó también que la autorización de la asistencia que se registra en un trabajador le compete a la autoridad y no a la representación sindical.

Además, descartó hostigamiento y dijo que las videograbadoras se instalaron en el edificio con fines de seguridad ya que se han presentado situaciones de robo. La misma jurisdicción ha tenido situaciones de robo, de daño a vehículos, el mío propio me lo han rayado, es por seguridad, no para hostigamiento de nadie. Es una percepción la cual tienen ellos y no le dan el valor real que es por seguridad para todos", expuso.

"Ustedes lo pueden ver, en todos los edificios y actualmente y a veces por situaciones de seguridad se instalan cámaras.

Si bien, reconoció que se pudiera contar con una mejor infraestructura, indicó que sí hay condiciones para que el personal pueda desempeñar su labor en las diferentes áreas de trabajo.

"Yo invitaría a la parte sindical a que se acerque al diálogo, les insisto, las autoridades estatales también están conminando a la representación sindical", concluyó.