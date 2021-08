Thalía celebra su cumpleaños 'sin-cuenta'

Thalía celebró en todas sus redes sociales su cumpleaños número 50 y sus seguidores hicieron lo propio al recordar no solo los mejores momentos de la cantante mexicana, sino las razones por las que la aman.

Un cinco y un cero enormes y repletos de perlas y globos enmarcan la figura de Thalía, quien posó entre ellos en un colorido traje para anunciar en redes sociales su cumpleaños.

"¡Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", escribió en Instagram para enumerar una gran lista de enseñanzas que ha vivido en este número de años.

Entre regalos, risas y bailes, muy característicos en Thalía, la cantante agradeció a sus padres, a su familia, a sus amigos y a sus seguidores por darle vida y acompañarla por tanto tiempo y firmó su carta de agradecimiento virtual con una autofelicitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thalia (@thalia)

"¡A celebrar por todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!", expresó.

Thalía, quien se ha convertido en un ícono de la cultura pop mexicana, comenzó a recibir miles de felicitaciones de colegas y amigos, entre las que destacaron la felicitación de Anahí, Yuri, Luis Fonsi y Beatriz Luengo, entre otros.

Pero sin duda fueron más los fanáticos que se animaron a felicitarla en diversos idiomas que iban desde el portugués, el inglés y el español.

"Thalía deseamos con todo el corazón que tu vida sea tan especial como tú lo eres para nosotros", expresó Liz Ortiz en Twitter, una de sus seguidoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thalia (@thalia)

En redes también se hicieron virales momentos icónicos de la cantante de "Arrasando" e incluso algunos dudaron de la veracidad de su edad debido al impactante físico que conserva.

"A mi tienen que enseñarme esa acta de nacimiento", señaló Mónica García.

Por su parte, la comunidad LGBT+, para la cual la actriz es un gran símbolo, también se hizo presente al resaltar lo mucho que su trabajo había causado en ellos.

"Hoy cumple años una de las personas que más aprecio y que ha sido más importante en mi construcción como hombre gay, Thalía", escribió el periodista Omar Ramos.

Recientemente Thalía presentó lo que aseguró ser uno de los discos más personales e importantes de su carrera, "DesAMORfosis", en donde además de componer, produjo varios temas por lo que fue para ella un gran reto profesional. EFE