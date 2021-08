Denuncian deficiencias en el rastro de Matamoros

El Rastro Municipal de Matamoros está en pésimas condiciones físicas, aunado al constante problema de traslado del producto, esto debido a que el transporte se descompone de manera frecuente y los introductores de ganado tienen que llevar la carne en sus propios vehículos, que no están adecuados para cumplir dicha labor, con los inconvenientes que eso representa, así como las condiciones insalubres.

Diana Guadalupe Barrios Durán, introductora de ganado y propietaria de una carnicería, manifestó que en la presente Administración no se han hecho mejoras al rastro, no obstante que a diario sacrifican decenas de animales y los introductores pagan entre 400 y 600 pesos por cada vaca.

TRANSPORTE INDEBIDO

Mencionó que estos días no ha habido traslados del rastro a las carnicerías porque el camión está descompuesto, lo que representa un serio problema para los introductores, ya que son ellos mismos los que deben trasportar la carne en condiciones insalubres, pues las camionetas no están adecuadas para ese tipo de transporte.

NEGLIGENCIA

"Nosotros pagamos un servicio que no recibimos como debe ser, todo por la negligencia del director del Rastro Municipal, Jesús Piña, que es primo del alcalde, pero se desentiende de sus obligaciones como director, pues no es posible que el camión siempre esté en malas condiciones mecánicas cuando tienen ingresos suficientes para poder tenerlo en buen estado", expuso Barrios Durán.

Consideró que por otra parte, los introductores no quieren manifestar su inconformidad por temor, pero que no tienen por qué temer nada, ya que todos pagan por un servicio que deben recibir a entera satisfacción.

"Hace unos días a mí me dejaron más de dos horas la carne en el sol porque no pudieron traerla a la carnicería, pero no me avisaron y me di cuenta hasta que les pregunté por qué no la habían traído", añadió Diana Guadalupe.

¿Y LOS INGRESOS?

"Es inexplicable que pese a recibir bastante dinero en el rastro, lo tengan en malas condiciones, al igual que el vehículo y hasta el camino para llegar al rastro. No sabemos qué le hacen al dinero que reciben ni dónde se queda, porque parece que solo están para cobrar sin ofrecer un buen servicio a los introductores".

Si en más de dos años y medio no hicieron nada, refirió la introductora, en lo que resta de la Administración Municipal, el 31 de diciembre próximo la situación va seguir igual, solo cobrando sin atender sus obligaciones.

Dijo esperar que la próxima Administración Municipal sí atienda los innumerables problemas, entre los que se encuentra el Rastro Municipal.