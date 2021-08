Disponible, 31.1 % de agua a potabilizar con Agua Saludable para La Laguna

cocacola1

Hoy, 9:15 am

publicado por: jose de juan martinez lopez

Proyecto " agua saludable " no ha demostrado sustentabilidad , pues no garantiza recuperacion de agua extraida a presas para consumo en ex Comarca Lagunera y que ira en demanda creciente !!!, lo unico que garantiza sera derroche de dinero para unos cuantos politicos y empresarios coludidos que tomaran ocasion para enriquecer aun mas sus bolsillos a costa de impuestos !!!, se decreta desaparicion definitiva de ex Comarca Lagunera ,,,,,

